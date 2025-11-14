TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

KMG Travel 360 renforce son expertise trade avec l’arrivée d’Adeline Sullivan

La consultante accompagnera le développement B2B et les partenariats, notamment pour Visit Hungary


KMG Travel 360, agence fondée et dirigée par Karin Mallet Gautier, annonce une nouvelle collaboration avec Adeline Sullivan, fondatrice de Win Win Alliances Consulting. Elle interviendra comme consultante trade, avec pour mission d’accompagner la croissance de l’activité B2B de l’agence et le développement des partenariats, notamment dans le cadre des actions menées pour Visit Hungary.


Rédigé par le Vendredi 14 Novembre 2025

Adeline Sullivan, nouvelle consultante trade chez KMG Travel 360 - Photo : KMG Travel 360
Adeline Sullivan, nouvelle consultante trade chez KMG Travel 360 - Photo : KMG Travel 360
Legends and Paradise
KMG Travel 360 annonce sa collaboration avec Adeline Sullivan, comme consultante trade.

Diplômée en langues et affaires internationales (Université Lille III) et titulaire d’un Master en Management, Commerce et Relations Internationales de l’Umea School of Business and Economics (Suède), Adeline Sullivan a mené plusieurs projets à dimension internationale.

Elle a notamment piloté la stratégie de développement international de la station des Orres, géré des comptes clés chez American Express Travel, et conduit des projets au sein de la fonction publique territoriale.

Son expérience s’est également renforcée dans la travel tech, grâce à la direction du pôle Trade et Partenariats de Worldia, où elle a contribué à la croissance et à la notoriété de la marque.

Adeline Sullivan : une approche terrain au service des actions trade

Autres articles
Dans le cadre de cette collaboration, Adeline Sullivan mettra à profit son réseau et son expertise opérationnelle pour soutenir le déploiement d’actions et d’opérations commerciales ciblées, notamment pour le compte de Visit Hungary.

KMG Travel 360, qui intervient sur les volets trade, représentation, stratégies médias, communication digitale et relations presse, affirme ainsi sa volonté de proposer un accompagnement complet et adapté aux besoins de ses clients.

Lu 115 fois

Tags : adeline sullivan, kmg travel 360
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 14 Novembre 2025 - 15:00 Brune Poirson rejoint le conseil d’administration d’Alfred Hotels

Jeudi 13 Novembre 2025 - 11:35 Luis Cobo nommé directeur général du Majestic Hotel & Spa Barcelona

Climats du Monde
Dernière heure

La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes

KMG Travel 360 renforce son expertise trade avec l’arrivée d’Adeline Sullivan

Finnair ouvre de nouvelles liaisons vers la Laponie en 2026

MSC Croisières France : « On veut séduire plus largement le marché français »

Brune Poirson rejoint le conseil d’administration d’Alfred Hotels

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Les annonces

EVAO VOYAGES - Conseiller voyages sur mesure H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SIGNATURE D'EXCEPTION BY SOLEA- Conseiller(ère) Voyages H/F - CDI - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD - (Thionville (57))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
Distribution

Distribution

Non-conformité d’un hôtel 4* : l'agence priée de participer aux frais de surclassement

Non-conformité d’un hôtel 4* : l'agence priée de participer aux frais de surclassement
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Avec sa brochure 2026, Toundra Voyages incite à explorer l’Amérique du Nord toute l’année

Avec sa brochure 2026, Toundra Voyages incite à explorer l’Amérique du Nord toute l’année
Production

Production

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !
AirMaG

AirMaG

Finnair ouvre de nouvelles liaisons vers la Laponie en 2026

Finnair ouvre de nouvelles liaisons vers la Laponie en 2026
Transport

Transport

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Tibo Inshape en immersion à l’aéroport de Biarritz

Tibo Inshape en immersion à l’aéroport de Biarritz
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Zambie : Anantara ouvre un établissement dans le parc national de Kafue

Zambie : Anantara ouvre un établissement dans le parc national de Kafue
HotelMaG

Hébergement

La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes

La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes
Futuroscopie

Futuroscopie

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières France : « On veut séduire plus largement le marché français »

MSC Croisières France : « On veut séduire plus largement le marché français »
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias