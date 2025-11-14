KMG Travel 360 renforce son expertise trade avec l’arrivée d’Adeline Sullivan

KMG Travel 360 annonce sa collaboration avec Adeline Sullivan, comme consultante trade.
Diplômée en langues et affaires internationales (Université Lille III) et titulaire d’un Master en Management, Commerce et Relations Internationales de l’Umea School of Business and Economics (Suède), Adeline Sullivan a mené plusieurs projets à dimension internationale.
Elle a notamment piloté la stratégie de développement international de la station des Orres, géré des comptes clés chez American Express Travel, et conduit des projets au sein de la fonction publique territoriale.
Son expérience s’est également renforcée dans la travel tech, grâce à la direction du pôle Trade et Partenariats de Worldia, où elle a contribué à la croissance et à la notoriété de la marque.
Adeline Sullivan : une approche terrain au service des actions trade
Dans le cadre de cette collaboration, Adeline Sullivan mettra à profit son réseau et son expertise opérationnelle pour soutenir le déploiement d’actions et d’opérations commerciales ciblées, notamment pour le compte de Visit Hungary.
KMG Travel 360, qui intervient sur les volets trade, représentation, stratégies médias, communication digitale et relations presse, affirme ainsi sa volonté de proposer un accompagnement complet et adapté aux besoins de ses clients.
