KMG Travel 360 renforce son expertise trade avec l’arrivée d’Adeline Sullivan

consultante trade.



Diplômée en langues et affaires internationales (Université Lille III) et titulaire d’un Master en Management, Commerce et Relations Internationales de l’Umea School of Business and Economics (Suède), Adeline Sullivan a mené plusieurs projets à dimension internationale.



Elle a notamment piloté la stratégie de développement international de la station des Orres, géré des comptes clés chez American Express Travel, et conduit des projets au sein de la fonction publique territoriale.



Adeline Sullivan : une approche terrain au service des actions trade