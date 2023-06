Visit Hungary représenté par KMG Travel 360 en France

C’est une grande joie et une fierté de travailler avec Visit Hungary et de relancer auprès des professionnels et des médias l’attractivité et les atouts connus et méconnus de cette magnifique destination.

Afin de dynamiser l’image et la notoriété de la Hongrie, et développer sa visibilité sur le marché touristique français, Visit Hungary , l’Office National du Tourisme de la Hongrie sera représenté sur le marché français par l’agence KMG Travel 360.», a déclaré Karin Mallet Gautier , fondatrice de KMG Travel 360.Cette dernière aura pour mission de développer et renforcer la stratégie commerciale et marketing de Visit Hungary auprès des agences de voyages, des tour-opérateurs et de l’ensemble des acteurs touristiques français.A ses côtés, Dorothée de Kervéguen sera en charge des relations presse et médias.