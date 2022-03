Hongrie : quel protocole pour les voyageurs ?

Depuis le 7 mars 2022, il n'existe plus aucun protocole pour les voyageurs vaccinés ou non.



Une fois sur place, les voyageurs n'auront plus à porter le masque dans les lieux fermés et les transports en commun. Il n’est plus obligatoire.



En Hongrie, la présentation du passe sanitaire pour entrer dans des lieux publics n’est plus nécessaire.