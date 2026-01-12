TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Josh Weinstein (Carnival) nommé président du comité exécutif mondial de la CLIA

Il succède à Jason Liberty (RCCL)


Le patron de Carnival Corporation & plc, Josh Weinstein, prend la tête du Global Executive Committee (GEC) de la Cruise Lines International Association pour un mandat de deux ans, de 2026 à 2027. Une nomination qui intervient à un moment charnière pour l’industrie mondiale de la croisière.


Rédigé par le Lundi 12 Janvier 2026

Josh Weinstein entend placer son mandat sous le signe de la continuité et de la responsabilité - Photo : Carnival Corporation
La CLIA a officialisé, le 8 janvier 2026, la nomination de Josh Weinstein à la présidence de son comité exécutif mondial.

Il succède à Jason Liberty, président-directeur général de Royal Caribbean Group, qui occupait cette fonction durant la phase de reprise et de croissance post-pandémie du secteur.

En tant que président du Global Executive Committee (GEC), Josh Weinstein jouera un rôle clé dans l’orientation stratégique de la CLIA, en lien étroit avec ses membres et son conseil d’administration.

Fort de plusieurs décennies d’expérience dans la croisière, le dirigeant de Carnival Corporation & plc entend placer son mandat sous le signe de la continuité et de la responsabilité.

Josh Weinstein : quelles seront ses priorités ?

Parmi les priorités affichées : la sécurité et la fiabilité des opérations, la croissance maîtrisée du secteur, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le renforcement des relations avec les ports et les destinations, ainsi que l’investissement dans les compétences et l’emploi.

"Offrir des expériences de croisière exceptionnelles repose sur une coordination étroite à l’échelle mondiale et sur des opérations sûres et fiables", a déclaré Josh Weinstein, soulignant l’engagement de la profession en faveur d’objectifs climatiques de court et long terme.

Du côté de l’association, cette nomination est perçue comme un signal de stabilité et de cohésion.

"Josh apporte une grande expérience et une approche collaborative", a souligné Bud Darr, président et CEO de la CLIA, qui dirige l'association au quotidien. "Nous nous réjouissons de travailler avec lui pour faire avancer les priorités communes de l’industrie, notamment en matière de sécurité, d’innovation et de dialogue avec les pouvoirs publics et les destinations."

Lire aussi : Taxe croisière : CLIA met en garde contre une fiscalité cumulative

Tags : clia, croisieres
