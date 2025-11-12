Tibo Inshape en immersion à l’aéroport de Biarritz

L’aéroport de Biarritz-Pays Basque s'est offert un joli coup de com' en invitant l'influenceur Tibo Inshape afin qu'il découvre les différents services opérationnels de la plateforme.
Le YouTubeur a ainsi rencontré les agents d’escale et de piste, les coordinateurs de vol et les équipes de sûreté, qui ont présenté leurs missions quotidiennes.
La visite incluait également un passage auprès des équipes de maintenance, chargées du suivi technique, ainsi que des unités institutionnelles présentes sur la plateforme, notamment la Police aux Frontières et la Gendarmerie des Transports Aériens.
Les pompiers d’aéroport ont, eux aussi, détaillé leur rôle dans la gestion de la sécurité aéronautique.
Vidéo de Tibo Inshape : une immersion axée sur le professionnalisme et la cohésion
Selon l’aéroport, cette opération a permis de mettre en lumière l’engagement des équipes qui veillent à la sécurité, à la fluidité et à la qualité des opérations aériennes.
L’expérience s’est déroulée dans un esprit convivial, soulignant à la fois la technicité des métiers et la coordination nécessaire entre tous les acteurs présents sur la plateforme.
La vidéo (voir ci-dessus) retraçant cette immersion est disponible sur la chaîne YouTube de Tibo InShape.
