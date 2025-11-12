TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Tibo Inshape en immersion à l’aéroport de Biarritz

Une opération pour mettre en lumière l’engagement des équipes


L’aéroport de Biarritz-Pays Basque a accueilli le YouTubeur Tibo Inshape lors d'une journée d'immersion dédiée à la découverte des métiers qui assurent le fonctionnement quotidien de la plateforme. Des agents d’escale aux équipes de sûreté, en passant par la Police aux Frontières, la Gendarmerie des Transports Aériens et les pompiers d’aéroport, cette visite met en avant la diversité des compétences mobilisées chaque jour.


Rédigé par le Jeudi 13 Novembre 2025

Legends and Paradise
L’aéroport de Biarritz-Pays Basque s'est offert un joli coup de com' en invitant l'influenceur Tibo Inshape afin qu'il découvre les différents services opérationnels de la plateforme.

Le YouTubeur a ainsi rencontré les agents d’escale et de piste, les coordinateurs de vol et les équipes de sûreté, qui ont présenté leurs missions quotidiennes.

La visite incluait également un passage auprès des équipes de maintenance, chargées du suivi technique, ainsi que des unités institutionnelles présentes sur la plateforme, notamment la Police aux Frontières et la Gendarmerie des Transports Aériens.

Les pompiers d’aéroport ont, eux aussi, détaillé leur rôle dans la gestion de la sécurité aéronautique.

À lire aussi : Les influenceurs, un filon "inestimable pour les lobbies aériens"

Vidéo de Tibo Inshape : une immersion axée sur le professionnalisme et la cohésion

Autres articles
Selon l’aéroport, cette opération a permis de mettre en lumière l’engagement des équipes qui veillent à la sécurité, à la fluidité et à la qualité des opérations aériennes.

L’expérience s’est déroulée dans un esprit convivial, soulignant à la fois la technicité des métiers et la coordination nécessaire entre tous les acteurs présents sur la plateforme.

La vidéo (voir ci-dessus) retraçant cette immersion est disponible sur la chaîne YouTube de Tibo InShape.

À lire aussi : Réseaux sociaux : quelles sont les compagnies aériennes les plus influentes ?

biarritz, biarritz pays basque, youtube
