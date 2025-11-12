Tibo Inshape en immersion à l’aéroport de Biarritz





Le YouTubeur a ainsi rencontré les agents d’escale et de piste, les coordinateurs de vol et les équipes de sûreté, qui ont présenté leurs missions quotidiennes.



La visite incluait également un passage auprès des équipes de maintenance, chargées du suivi technique, ainsi que des unités institutionnelles présentes sur la plateforme, notamment la Police aux Frontières et la Gendarmerie des Transports Aériens.



Les pompiers d’aéroport ont, eux aussi, détaillé leur rôle dans la gestion de la sécurité aéronautique.



