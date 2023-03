Tourisme durable : les 5 bonnes nouvelles de février 2023

Le Costa Rica nous a donné quelques raisons d'espérer que nous pouvons réparer ce que nous avions détruit, pourvu qu'on y mette les moyens - et le temps.Depuis le milieu des années 90 s, le Costa Rica a décidé de tout miser sur son patrimoine naturel. Mais après des décennies d'agriculture intensive et de déforestation, notamment pour l'élevage et pour implanter la culture de la banane et de l'ananas, les forêts sont dévastées.En un peu plus de 30 ans, et en s'appuyant sur un vaste plan d'indemnisation des agriculteurs, le pays a retrouvé des forêts denses, riches en biodiversité et en ressources d'eau. En même temps qu'il redonnait vie à ses forêts, le Costa Rica sanctuarisait les espaces sauvages, créait 26 parcs nationaux et inscrivait dans sa constitution le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.Le tourisme a lui aussi été mis à contribution : un accord entre le Fonds national de financement des forêts (Fonafifo) et l’Institut costaricien du tourisme (ICT) incite les touristes à compenser leur empreinte carbone en replantant les forêts costariciennes et participant à régénérer la biodiversité.En investissant dans son patrimoine naturel, le pays a redonné du souffle au patrimoine culturel et à la vie rurale dans des territoires hier dévastés. Et ce faisant, a attiré à lui un tourisme plus qualitatif que quantitatif.Un exemple que la France devrait suivre, elle que les touristes plébiscitent justement pour ses joyaux naturels.