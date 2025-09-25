Biarritz : Félix Fiorio nommé directeur général du Café de Paris

Le Café de Paris est une maison emblématique de Biarritz, où se conjuguent élégance intemporelle, esprit contemporain et convivialité. Nous travaillons chaque jour à en faire un véritable lieu de vie pour les voyageurs de passage et une adresse de cœur pour les Biarrots

", souligne le DG dans un communiqué.Sous sa direction, l’hôtel entend renforcer son engagement RSE, notamment via des partenariats avecet l’obtention de labels environnementaux.Félix Fiorio souhaite égalementafin d’enrichir l’expérience client : activités bien-être, rencontres avec des commerçants, ou encore visites guidées de la ville.Cette nomination marque une nouvelle étape pour l’Hôtel Le Café de Paris, qui ambitionne dehospitalité premium, ancrage local et engagement durable.