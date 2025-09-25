TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Biarritz : Félix Fiorio nommé directeur général du Café de Paris

L'établissement renforce son ancrage local et son engagement RSE


Le Groupe Annie Famose vient de confier la direction de l’Hôtel Le Café de Paris à Félix Fiorio. Fort d’un parcours international et d’une solide expérience dans l’hôtellerie et la restauration, il entend conjuguer ancrage local, hospitalité haut de gamme et engagement durable au cœur de Biarritz.


Rédigé par le Lundi 29 Septembre 2025

Le Café de Paris à Biarritz a nommé Félix Fiorio comme directeur général - Depositphotos.com @Xantana
Le Groupe Annie Famose vient d’annoncer la nomination de Félix Fiorio à la tête de l’Hôtel Le Café de Paris, établissement 4 étoiles emblématique du centre de Biarritz.

Fort de plus de 15 ans d’expérience internationale dans l’hôtellerie et la restauration, le nouveau directeur général entend insuffler une dynamique à la fois locale et responsable à cette adresse iconique de la côte basque.

Originaire du Sud-Ouest, diplômé en management hôtelier en Suisse, Félix Fiorio a débuté sa carrière au Luxembourg, à Hong Kong puis à Dubaï.

De retour en France, il s’est imposé dans la restauration toulousaine où il a occupé plusieurs postes de management avant de devenir directeur des opérations.

Hospitalité et durabilité, la vision de Félix Fiorio

"Le Café de Paris est une maison emblématique de Biarritz, où se conjuguent élégance intemporelle, esprit contemporain et convivialité. Nous travaillons chaque jour à en faire un véritable lieu de vie pour les voyageurs de passage et une adresse de cœur pour les Biarrots", souligne le DG dans un communiqué.

Sous sa direction, l’hôtel entend renforcer son engagement RSE, notamment via des partenariats avec l’association Water Family et l’obtention de labels environnementaux.

Félix Fiorio souhaite également fédérer les acteurs locaux afin d’enrichir l’expérience client : activités bien-être, rencontres avec des commerçants, ou encore visites guidées de la ville.

Cette nomination marque une nouvelle étape pour l’Hôtel Le Café de Paris, qui ambitionne de conjuguer hospitalité premium, ancrage local et engagement durable.


