Biarritz : Air France renforce ses vols été et lance Ajaccio

Pendant la période estivale, Air France va renforcer son programme de vols au départ de l’aéroport de Biarritz-Pays Basque.Au total, le transporteur tricolore, va proposer 6 liaisons saisonnières en court et moyen-courrier depuis Biarritz. Parmi les nouveautés :- Brest : 1 vol par semaine le samedi, du 8 juillet au 26 août 2023.- Lille : jusqu’à 3 vols par semaine répartis les mardis, jeudis et dimanches, du 9 juillet au 27 août 2023.- Marseille : jusqu’à 5 vols par semaine répartis les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches, du 7 juillet au 27 août 2023.- Nice : jusqu’à 3 vols par semaine répartis les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis en fonction des semaines, du 7 juillet au 26 août 2023.Enfin, Genève en Suisse sera desservie jusqu’à 4 vols par semaine répartis les lundis, mardis, vendredis, samedis et dimanches en fonction des semaines, du 3 juin au 30 septembre 2023.Ces liaisons saisonnières viennent s’ajouter au programme de vols