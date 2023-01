Et si vous alliez à Biarritz en 2023 ?

Lorsqu’on évoque l’histoire de Biarritz, on pense surtout à celle de Napoléon III et de sa femme Eugénie. Ils ont passé beaucoup de temps dans cette localité. Le couple impérial a particulièrement apprécié les paysages, mais surtout les bienfaits offerts par cette station balnéaire. C’est la raison pour laquelle la plupart des bâtiments visibles dans la ville ont adopté leurs noms afin de marquer leur passage dans la cité.Par exemple, il y a l’église « Sainte Eugénie » et sa fameuse crypte, la villa Eugénie qui est devenue actuellement l’Hôtel du Palais. Ce dernier a servi comme lieu de villégiature du couple impérial. L’histoire de la ville repose également sur le, un site emblématique et légendaire. À la fin du XIXe siècle, Biarritz a accueilli l’intelligentsia moscovite. La relation de la ville avec la population russe s’est renforcée à tel point qu’un quart de ses résidents sont originaires de la Russie.