Les influenceurs, un filon "inestimable pour les lobbies aériens" 🔑

On travaillait moins sur les producteurs et le contenu des images que sur les traces temporelles et gĂ©ographiques qu’elles constituaient.



J’avais toutefois Ă©tĂ© marquĂ©e par la rĂ©pĂ©tition des images – ce n’est pas nouveau, on refait toujours les mĂȘmes images. Mais c’est l’accĂ©lĂ©ration de cette rĂ©pĂ©tition, la concentration pour certains qui est marquante.



Les influenceurs ont toujours existĂ©, Ă toutes les Ă©chelles. Et des gens ont toujours Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ©s pour pousser d’autres Ă agir d’une certaine maniĂšre. C’est le principe de la publicitĂ©.



Les influenceurs sur Instagram sont un peu diffĂ©rents, car ils se prĂ©sentent comme indĂ©pendants, on a l’impression qu’ils relaient leur point de vue personnel. Certains le font, mais ils n’ont pas les mĂȘmes capacitĂ©s financiĂšres, et donc de relais et d’exposition, que ceux qui sont " rachetĂ©s " par divers marchands, dont l’industrie aĂ©rienne.



Les influenceurs voyages sont d’une certaine maniĂšre les avatars marchands de la dĂ©mocratie touristique qu’on avait cru voir s’installer au dĂ©but des annĂ©es 2000 : lorsque les experts apparaissaient " vendus " aux offices de tourisme, et qu’on pensait qu’il valait mieux se fier Ă celles et ceux qui Ă©taient de " vrais voyageurs ".



Instagram est un milieu oĂč l’image rĂšgne en maĂźtre, plus que sur d’autres plateformes oĂč des profils influents ont pu Ă©merger.



L’aspect photogĂ©nique d’une destination y est capital si l’on veut toucher le plus grand nombre, ainsi on voit d'autres facettes du voyage comme la rencontre ou la langue.



Ces dimensions pourtant prĂ©sentĂ©es comme importantes sont relĂ©guĂ©es au second plan, voire absentes des profils. Plus un influenceur a “fait” de pays, ce terme soulignant bien la dimension de consommation, plus il est reconnu.



ConnaĂźtre une rĂ©gion ou un lieu plus en profondeur que le temps d’une visite et de quelques photos est rare, ou du moins peu mis en avant. Les dĂ©placements sont nombreux, les souvenirs postĂ©s sont souvent des clichĂ©s magnifiques, mais la connaissance reste superficielle.



Les influenceurs se connaissent, se suivent, s’imitent sans doute. Chacun doit faire sa version du clichĂ© Ă la mode, celui devant un champ de lavande par exemple en juin.



Il faut se montrer devant un paysage dĂ©sirable et reconnaissable, affirmer par la photo qu’on fait partie de ceux qui y sont allĂ©s.



C’est donc un milieu mimĂ©tique, oĂč trop d’originalitĂ© ne rencontrera pas de succĂšs auprĂšs de l'algorithme qui pousse Ă la rĂ©pĂ©tition. Le voyage peut y ĂȘtre rĂ©duit Ă un tour, une grille de cases Ă cocher, et laisse moins de place Ă la dimension de l’altĂ©ritĂ©.