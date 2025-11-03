TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Exploris en liquidation : devez-vous rembourser les acomptes clients ?

Groupama Assurance Crédit & Caution, garant financier d'Exploris


La liquidation judiciaire d’Exploris relance la question de la couverture des acomptes versés par les agences et voyagistes pour le compte de leurs clients. Si les clients directs seront remboursés par la garantie financière, les opérateurs de voyages eux, risquent de ne jamais récupérer leurs fonds versés.


Lundi 3 Novembre 2025

Exploris en liquidation : devez-vous rembourser les acomptes clients ? - Photo JDL
Exploris en liquidation : devez-vous rembourser les acomptes clients ? - Photo JDL
CroisiEurope
L'annonce de la liquidation judiciaire d'Exploris soulève une nouvelle fois, la question de la prise en charge des acomptes versés par les opérateurs de voyages et de séjours pour le compte de leurs clients.

En effet, la garantie financière couvre l’insolvabilité au bénéfice des clients directs de la compagnie de croisière. En revanche, dans la relation B2B, les agences ou voyagistes qui avaient versé des acomptes à Exploris, ne se feront, sans doute, jamais rembourser les fonds avancés, alors même qu'ils devront reprotéger les clients ou les rembourser.

Emmanuel Foiry, Président du Groupe Kuoni France fait ce constat amer : "nous avons des contrats commerciaux et en quelque sorte tout le monde prend des risques. Nous avions payé des acomptes pour des clients qui ne partiront pas. Nous allons déclarer nos créances au liquidateur.

Malheureusement, je n'ai jamais vu de créanciers chirographaires obtenir des remboursements. Le seul avantage d'une liquidation rapide, c'est qu'on ne se pose pas la question pour les départs plus lointains, pour lesquels nous avons encore les acomptes. Nous allons tout simplement reprotéger les clients. Au moins, nous avons une vision claire."

Le manque à gagner, dont le montant est à 5 chiffres, "sera supportable" indique Emmanuel Foiry. Il n'est pas le seul dans ce cas.



La crainte, c'est que certaines agences se retrouvent en difficulté

Chez Cruiseline aussi le dossier d'un client a été soldé en totalité pour un départ en novembre. "Nous allons rembourser le client, cela viendra en déduction de notre marge. Nous allons nous tourner vers le liquidateur mais nous savons déjà que nous n'obtiendrons rien", estime Pierre Pelissier, président-administrateur délégué.

D’autres dossiers avaient été confirmés, mais les acomptes sont toujours entre les mains de Cruiseline : "Nous avons fait de nouvelles propositions aux clients, sur Ponant car cette clientèle préfère un produit francophone, mais nous avons aussi fait des propositions sur Quark Expedition."

Avec des paniers moyens élevés pour des croisières en Arctique ou en Antarctique, la crainte, c'est que certaines agences se retrouvent en difficulté.

En effet, les agences, dans la mesure où elles ne sont pas elles-mêmes en faillite, doivent gérer leurs clients directs car la faillite d’un fournisseur n’est ni un cas de force majeure, ni une raison pour ne pas prendre en charge les contrats des clients.

Emmanuelle Llop, avocat au barreau de Paris, experte en droits du tourisme (Cabinet Equinoxe Avocats) précise : "soit l'agence trouve une solution de remplacement en s’arrangeant avec les clients s’il y a des surcoûts, soit le contrat est annulé et le client a droit à son remboursement sans frais". (cf : article L.211-13 du Code du Tourisme : modification d’un élément essentiel avant départ en raison d’une contrainte qui s’impose à l’agence).

A chaque faillite, le même schéma se reproduit, constate Yves Removille, avocat au barreau de Paris spécialisé lui aussi en droit du tourisme : "L'agence de voyages doit reprotéger ou rembourser ses clients et pourtant dans la Directive (EU) 2015/2302 relative à la protection financière des voyageurs (article 17), il est indiqué que la garantie couvre le remboursement de tous les paiements effectués par ou pour le compte des voyageurs.

Cependant en France, ce n'est pas du tout le cas. C'est un vrai sujet qui n'a pas été tranché par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Finalement on fait supporter au distributeur le risque de défaillance du producteur" ajoute l'avocat.

Dans son communiqué de presse, Exploris qui cessera ses activités le 7 novembre prochain a précisé : "Nous sommes pleinement conscients des conséquences que cette décision peut avoir pour nos clients et ceux de nos partenaires, et nous leur présentons nos excuses les plus sincères pour les désagréments qu’elle occasionnera.

Jusqu’à la fermeture effective de nos bureaux, nos équipes restent disponibles auprès de tous pour les accompagner dans les démarches administratives qui s’imposent."

Pour les clients directs de la compagnie, Groupama Assurance Crédit & Caution, garant financier d'Exploris

Pour les clients, pas d'inquiétude. Ils devraient retrouver leur acompte, ou bénéficier d'une solution de remplacement, qu'ils aient donc acheté leur croisière directement auprès de la compagnie ou auprès d'un intermédiaire.

Pour ceux qui sont passés en direct, c'est le garant financier, en l'occurrence Groupama Assurance Crédit & Caution qui sera sollicité, pour rembourser les acomptes des clients.

Obligatoire pour les opérateurs de voyage et de séjours, la garantie financière protège les clients en cas de faillite. Elle assure le remboursement des sommes versées et le rapatriement des voyageurs.

Quelle est la procédure pour les clients directs de la compagnie ?

1/ Le client devra déclarer au représentant des créanciers - mandataire ou liquidateur judiciaire - le montant de la créance qu’il a chez l’opérateur, dans un délai de 2 mois après la publication de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces civiles et Commerciales (BODACC).

2/ Puis, ce même client aura trois mois pour déclarer sa créance auprès du garant financier, à partir de la publication de la cessation de garantie financière par Atout France sur initiative du garant. Dans le cas d'Exploris, l'avis de la date de cessation de garantie a été publié le 27 octobre 2025.

Pour en savoir davantage lire : Remboursement voyage : que faire en cas de liquidation judiciaire du tour-opérateur ou de l'agence de voyages ?

Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
Voir tous les articles de Céline Eymery
Exploris en liquidation : devez-vous rembourser les acomptes clients ?

