Exploris, c'est fini...

La compagnie avait été placée en redressement judiciaire fin septembre 2025


Le Tribunal de Commerce de Nantes a placé Exploris en liquidation judiciaire. Il a jugé que les propositions reçues pour la poursuite de l'activité n'étaient pas suffisamment abouties.


Rédigé par le Jeudi 30 Octobre 2025

Le Tribunal de Commerce de Nantes a placé Exploris en liquidation judiciaire - Photo JDL
Exploris, c'est terminé.

Placée en redressement judiciaire depuis le 25 septembre 2025, la compagnie a été contrainte d'annuler les croisières de novembre et décembre et espérait pouvoir poursuivre son activité en janvier 2026.

Contacté par nos soins tout récemment, Éric Lustman, vice-président d’Exploris, nous avait confié : "Nous bénéficions de marques d’intérêt non négligeables."

Malheureusement, la nouvelle vient de tomber. Le Tribunal de Commerce de Nantes a placé Exploris en liquidation judiciaire ce mercredi 29 octobre 2025. "Cette décision entraîne donc la cessation définitive de nos activités au 7 novembre 2025," indique un communiqué de presse.

"Malgré nos efforts soutenus au cours des derniers mois - recherche de nouveaux partenaires financiers, élaboration d’un plan de redressement, dépôt d’offres de reprise - le Tribunal a considéré que les propositions reçues n’étaient pas suffisamment abouties pour justifier une prolongation de la période d’observation ouverte en septembre dernier."

Exploris : les croisières prévues en 2026 et 2027 annulées

Toutes les croisières prévues pour 2026 et 2027 sont ainsi annulées.

Les bureaux d'Exploris fermeront également leurs portes "dans les prochains jours."

Les équipes de la compagnie ont pris soin d'informer leurs partenaires de la situation. "Au-delà de la dimension économique, Exploris était avant tout une aventure humaine.

Grâce à la confiance et à au soutien de la distribution, Exploris commençait vraiment à s’imposer comme une signature singulière du voyage maritime, alliant authenticité, confort et découverte. (...)

Nous sommes pleinement conscients des conséquences que cette décision peut avoir pour nos clients et ceux de nos partenaires, et nous leur présentons nos excuses les plus sincères pour les désagréments qu’elle occasionnera.

Nous sommes profondément désolés de ne pas pouvoir honorer nos engagements et de voir cette belle collaboration prendre fin ainsi.

Jusqu’à la fermeture effective de nos bureaux, nos équipes restent disponibles auprès de tous pour les accompagner dans les démarches administratives qui s’imposent."

Exploris garantie par Groupama Assurance-Crédit & Caution

La situation a été précipitée par la défection d’Adventure Canada, principal affréteur du navire, qui a rompu un contrat de trois ans signé en décembre 2024, d’une valeur de 20 millions de dollars (environ 17 millions d’euros).

Exploris est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours et dispose d'une garantie financière auprès de Groupama Assurance-Crédit & Caution.

Une protection qui permettra aux clients ayant réservé leur croisière directement auprès de la compagnie, d'obtenir un remboursement des montants versés, s'ils déclarent leur créance auprès du garant financier et de l'administrateur judiciaire, dans les délais impartis.

Lire à ce sujet : Remboursement voyage : que faire en cas de liquidation judiciaire du tour-opérateur ou de l'agence de voyages ?

Posté par Bertrand BILLEREY le 30/10/2025 18:17
Une bien triste nouvelle, en espérant que ça n'entraine pas trop de difficultés pour les distributeurs qui ont versé des acomptes.
