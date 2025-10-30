Exploris, c'est fini...

Toutes les croisières prévues pour 2026 et 2027 sont ainsi annulées.



Les bureaux d'Exploris fermeront également leurs portes "dans les prochains jours."



Les équipes de la compagnie ont pris soin d'informer leurs partenaires de la situation. "Au-delà de la dimension économique, Exploris était avant tout une aventure humaine.



Grâce à la confiance et à au soutien de la distribution, Exploris commençait vraiment à s’imposer comme une signature singulière du voyage maritime, alliant authenticité, confort et découverte. (...)



Nous sommes pleinement conscients des conséquences que cette décision peut avoir pour nos clients et ceux de nos partenaires, et nous leur présentons nos excuses les plus sincères pour les désagréments qu’elle occasionnera.



Nous sommes profondément désolés de ne pas pouvoir honorer nos engagements et de voir cette belle collaboration prendre fin ainsi.



Jusqu’à la fermeture effective de nos bureaux, nos équipes restent disponibles auprès de tous pour les accompagner dans les démarches administratives qui s’imposent."