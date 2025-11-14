TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

L’aventure Exploris prend fin à Caen

Le bateau mis en vente


La liquidation judiciaire d’Exploris se concrétise avec l’arrivée à Caen de l’Exploris One, marquant la fin du projet français de croisière d’expédition.


Rédigé par le Dimanche 16 Novembre 2025

Exploris One est arrivé à Caen en provenance de Las Palmas avant sa mise en vente - JDL
Exploris One est arrivé à Caen en provenance de Las Palmas avant sa mise en vente - JDL
Legends and Paradise
L’épopée d’Exploris s’achève là où elle avait débuté : en France. Le paquebot d’expédition Exploris One, ex-Silver Explorer, est arrivé dimanche 16 novembre à Caen, port qui a accepté de l’accueillir avant sa mise en vente dans le cadre de la liquidation judiciaire de la compagnie nantaise.

Selon Mer et Marine, tous les salariés ont été licenciés, à l’exception de l’équipage encore à bord, qui le sera une fois le navire à quai.

Fondée en 2022 par Philippe Videau, cofondateur de Ponant, Exploris rêvait de relancer une croisière d’expédition à la française, fondée sur l’authenticité, la proximité et la découverte.

Mais la jeune compagnie n’aura pas résisté à la succession de coups durs : annulation d’un important contrat de charter, difficulté à lever de nouveaux fonds...

Exploris : une famille plus qu’une entreprise

Autres articles
Le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation définitive au 18 novembre, après avoir prolongé une première échéance pour permettre le retour du navire depuis Las Palmas.

« Trop difficile de trouver aujourd’hui les mots justes pour refermer une aventure aussi belle, aussi profondément humaine qu’Exploris », écrit sur son compte Linkedin Éric Lustman, vice-président ventes et marketing, saluant « une famille plus qu’une entreprise ».

Lu 124 fois

Tags : croisieres, exploris, exploris one
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 14 Novembre 2025 - 15:41 MSC Croisières France : « On veut séduire plus largement le marché français »

Vendredi 14 Novembre 2025 - 11:56 Le Cediv référence Catlante Catamarans

Climats du Monde

Brand news CruiseMaG

La Ligne du Spitzberg, une découverte « tout inclus » de la Norvège et du Spitzberg

La Ligne du Spitzberg, une découverte « tout inclus » de la Norvège et du Spitzberg
Hurtigruten invite à découvrir la Norvège et le Spitzberg sous la lumière magique du Soleil de...
Dernière heure

L’aventure Exploris prend fin à Caen

Un nouvel hôtel The Meliá Collection en Patagonie

La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes

KMG Travel 360 renforce son expertise trade avec l’arrivée d’Adeline Sullivan

Finnair ouvre de nouvelles liaisons vers la Laponie en 2026

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Les annonces

EVAO VOYAGES - Conseiller voyages sur mesure H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SIGNATURE D'EXCEPTION BY SOLEA- Conseiller(ère) Voyages H/F - CDI - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD - (Thionville (57))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
Distribution

Distribution

Non-conformité d’un hôtel 4* : l'agence priée de participer aux frais de surclassement

Non-conformité d’un hôtel 4* : l'agence priée de participer aux frais de surclassement
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Avec sa brochure 2026, Toundra Voyages incite à explorer l’Amérique du Nord toute l’année

Avec sa brochure 2026, Toundra Voyages incite à explorer l’Amérique du Nord toute l’année
Production

Production

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !
AirMaG

AirMaG

Finnair ouvre de nouvelles liaisons vers la Laponie en 2026

Finnair ouvre de nouvelles liaisons vers la Laponie en 2026
Transport

Transport

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Tibo Inshape en immersion à l’aéroport de Biarritz

Tibo Inshape en immersion à l’aéroport de Biarritz
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Un nouvel hôtel The Meliá Collection en Patagonie

Un nouvel hôtel The Meliá Collection en Patagonie
HotelMaG

Hébergement

La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes

La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes
Futuroscopie

Futuroscopie

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

L’aventure Exploris prend fin à Caen

L’aventure Exploris prend fin à Caen
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias