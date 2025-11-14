L’aventure Exploris prend fin à Caen

Le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation définitive au 18 novembre, après avoir prolongé une première échéance pour permettre le retour du navire depuis Las Palmas.



« Trop difficile de trouver aujourd’hui les mots justes pour refermer une aventure aussi belle, aussi profondément humaine qu’Exploris » , écrit sur son compte Linkedin Éric Lustman, vice-président ventes et marketing, saluant « une famille plus qu’une entreprise » .