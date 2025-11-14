L’aventure Exploris prend fin à Caen

Exploris One est arrivé à Caen en provenance de Las Palmas avant sa mise en vente - JDL
L’épopée d’Exploris s’achève là où elle avait débuté : en France. Le paquebot d’expédition Exploris One, ex-Silver Explorer, est arrivé dimanche 16 novembre à Caen, port qui a accepté de l’accueillir avant sa mise en vente dans le cadre de la liquidation judiciaire de la compagnie nantaise.
Selon Mer et Marine, tous les salariés ont été licenciés, à l’exception de l’équipage encore à bord, qui le sera une fois le navire à quai.
Fondée en 2022 par Philippe Videau, cofondateur de Ponant, Exploris rêvait de relancer une croisière d’expédition à la française, fondée sur l’authenticité, la proximité et la découverte.
Mais la jeune compagnie n’aura pas résisté à la succession de coups durs : annulation d’un important contrat de charter, difficulté à lever de nouveaux fonds...
Exploris : une famille plus qu’une entreprise
Le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation définitive au 18 novembre, après avoir prolongé une première échéance pour permettre le retour du navire depuis Las Palmas.
« Trop difficile de trouver aujourd’hui les mots justes pour refermer une aventure aussi belle, aussi profondément humaine qu’Exploris », écrit sur son compte Linkedin Éric Lustman, vice-président ventes et marketing, saluant « une famille plus qu’une entreprise ».
