Exploris : "Il y a des échanges avec des investisseurs, rien n'est finalisé" [ABO]

Le pire des scénarios, n'est pas, pour l'heure, privilégié par les équipes.



" Cette ouverture du capital était nécessaire, avant même le redressement. Aujourd'hui, nous avons uniquement des investisseurs privés et, avec notre volonté de développement dans une conjoncture qui n'est pas évidente, il nous faut un capital plus solide.



Il y a eu des discussions, certaines n'ont pas abouti et d'autres ont été initiées depuis.



Le redressement nous permet de gagner un peu de temps et de poursuivre les discussions avec de potentiels investisseurs. Il y a des échanges, mais rien n'est finalisé.



L'annonce de la procédure a déjà suscité des intérêts, c'est aussi l'un de ses bienfaits, si je puis dire. C'est hyper frustrant, nous savons que nous avons un bon produit.



Nous avons véritablement des passagers enthousiastes et surtout certains devenus très fidèles en si peu de temps. Il y en a quand même qui en sont à leur cinquième ou sixième croisière.



Ça démontre qu'il y a une vraie adhésion et qu'on ne peut pas en rester là, ça ne fait que nous motiver encore plus pour trouver une solution, " conclut Éric Lustman.



La recherche de partenaires se poursuit donc auprès de personnes du secteur touristique, mais pas seulement. Le montant du chèque pour offrir de la visibilité à Exploris est fixé à 4 millions d'euros minimum.



Reste à savoir qui sera disposé à mettre cette somme, même modeste au regard de l'investissement initial de 30 millions pour acquérir et rénover le bateau.