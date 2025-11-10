TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !

rendez-vous le 4 décembre à Rennes


Le 4 décembre 2025, à Rennes, l’Amicale des Commerciaux du tourisme de l’Ouest (Anatol) organise une soirée de Noël dédiée aux agences de voyages de la région, dans un format inédit !


Rédigé par le Jeudi 13 Novembre 2025

L'Amicale des Commerciaux du tourisme de l'Ouest (Anatol) organise une soirée de Noël dédiée aux agences de voyages de la région le 4 décembre à Rennes - photo Anatol
L’Amicale des Commerciaux du tourisme de l’Ouest (Anatol) organise une soirée de Noël dédiée aux agences de voyages de la région le 4 décembre à Rennes - photo Anatol
Legends and Paradise
Pour célébrer les fêtes de fin d’année, l’Amicale des Commerciaux du tourisme de l’Ouest (Anatol) invite les agences de voyages de la région, à une soirée de Noël, le 4 décembre 2025, à Rennes.

L’événement met l’accent sur l’échange et le networking : exit le workshop traditionnel, Anatol adopte un nouveau concept !

"Nous voulons innover pour proposer quelque chose de différent avant les fêtes. Anatol participe à la formation des agences, et cette fois nous souhaitons partager nos actualités de manière différente" explique Léa Mayeur présidente d'Anatol.

23 fournisseurs présents à la soirée de Noël d'Anatol

Un quiz interactif et participatif rythmera notamment la soirée et permettra de manière ludique aux conseillers voyages de découvrir les dernières actualités des adhérents d'Anatol.

Cependant, vous n'en saurez pas plus sur le contenu de cette soirée, qui réserve quelques surprises.

La soirée rassemblera un large éventail d’acteurs du tourisme, couvrant tour-opérateurs, compagnies, aéroports et services associés.

Sont annoncés : Parfums du Monde, Digitrips, Climats du Monde, Mondial Tourisme, Salaün Holidays, Ô Voyages, Austral Lagons, Teldar Travel, Ponant, Aéroport de Nantes, Boomerang-Jet Tours, Aéroport de Brest, Fram, Soléa, Aéroport de Rennes, Air Transat, Rivages du Monde, Visiteurs, Top of Travel, Kuoni, Transavia, Beachcomber Tours, Assurever.

Déjà 70 participants se sont inscrits à cette soirée de Noël ! Pour participer, cliquez ici. (uniquement sur inscription)

Infos pratiques :

📍 Lieu :
Restaurant Le Hoo – Le Gué Mary
Rond-Point de Montgermont, 35760 Saint-Grégoire
📅 Date et horaire :
Jeudi 4 décembre 2025 – à partir de 19h00
🎅 Dress code :
Un accessoire de Noël est recommandé !

Climats du Monde
