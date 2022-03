Production 2022 : ANATOL en tournée dans 9 villes

En mars 2022, les commerciaux d’Anatol (Amicale des Commerciaux du Tourisme de l’Ouest) reprennent la route des workshops.Ils seront présents dans 9 villes en 3 semaines pour rencontrer les agences de voyages et présenter leur production 2022.26 marques seront représentées pour cette tournée Grand Ouest :Et sans oublier les partenaires régionaux : les aéroports de Nantes Atlantique, Brest et Quimper Bretagne, et Poitiers Biard !Les agences de voyages, groupistes et autres professionnels du Tourisme peuvent s’inscrire directement sur le site ou en cliquant ici