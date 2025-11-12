Déremboursement des cures thermales : l'AFEST exige l’abandon du projet gouvernemental

L'AFEST exige l’abandon du projet gouvernemental de déremboursement des cures thermales - DepositPhotos.com, meshcube
Dans un communiqué, l'Association Francophone des Experts et Scientifiques du Tourisme (AFEST) affiche son soutien au secteur du thermalisme médical, alors que le gouvernement envisage, dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 2026, de dérembourser partiellement les cures.
Le projet prévoit de réduire le montant de la prise en charge de 65% à 15% pour les forfaits classiques, et de 100% à 65% pour les patients en affection de longue durée (ALD).
Cette réduction porte uniquement sur le volet soins, qui s'élève actuellement à 680€ et pourrait baisser à 130€. Pour rappel, le coût d'une cure se situe aujourd'hui entre 1 500 et 2 000 euros, car il comprend l'hébergement, le transport et la restauration, à la charge du patient.
"Régulièrement, depuis plus de 30 ans, le remboursement des cures thermales est remis en question par les pouvoirs publics. Au cours des dernières années, les acteurs et les professionnels du secteur ont fait procéder à de nombreuses études médicales montrant leur efficacité, et notamment l’impact sur la consommation pharmaceutique", souligne Patrick Vicériat, président de l'AFEST, dans le communiqué.
"Le bien-être et la remise en forme ne permettront jamais de compenser la baisse d’activité"
Il poursuit : "Pour une économie estimée à 200 M€ pour le budget de la Sécurité Sociale, les conséquences seraient catastrophiques pour l’économie des stations thermales françaises : baisse de 50% à 60% de la fréquentation, baisse des retombées économiques de plus de 3,5 Mds €, risque de chômage pour une partie des 25 000 emplois du secteur, etc."
Pour cet expert du thermalisme, "le bien-être et la remise en forme ne permettront jamais de compenser cette baisse d’activité".
Face à cette menace contre le thermalisme médical, l'AFEST "exige clairement l’abandon de ce projet. A notre ministre, Stéphanie Rist (Ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées de France, ndlr), d'en convaincre ses collègues du gouvernement", conclut l'association.
A noter que le 8 novembre dernier, un amendement (n°1846) favorable à l'exclusion de toute prise en charge des prestations liées aux cures thermales a été rejeté par les députés.
