Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Depuis sa création, le DITEX s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du tourisme professionnel : un lieu de rencontres, d’échanges et d’opportunités où se croisent chaque année les acteurs majeurs du secteur.
Mais le monde du tourisme évolue. Les usages changent, les priorités aussi. Les professionnels ne veulent plus simplement assister à un événement, mais le vivre pleinement, en repartir avec des contacts utiles, des idées concrètes et des partenariats durables.
En 2026, le DITEX franchit donc une nouvelle étape. Non pas en rompant avec son histoire, mais en la prolongeant autrement : un format plus intime, plus sélectif et profondément humain, où la qualité des échanges prime sur la quantité. Le DITEX change d’échelle, mais pas de mission : il reste un moment de respiration, de business et de lien, tout en devenant une rencontre immersive qui remet l’humain au cœur du jeu.
Une refonte née de l’écoute du terrain
Cette évolution n’est pas le fruit d’une intuition isolée. Elle s’appuie sur un travail d’audit et d’écoute approfondi mené auprès de l’ensemble de la filière.
Au printemps 2025, un sondage sectoriel a permis de dresser un état des lieux clair :
— 72 % des professionnels jugent les salons traditionnels « trop denses, trop vitrines, pas assez de liens concrets » ;
— 68 % souhaitent un format plus sélectif, immersif et centré sur la rencontre ;
— 80 % réclament des rendez-vous qualifiés et un retour sur investissement mesurable.
Ces résultats ont été partagés le 10 juin 2025, lors de la rencontre « I Love DITEX » à Paris, en présence de plus de 60 acteurs du changement potentiels anciens exposants, partenaires et décideurs du tourisme BtoB. Ce jour-là, nous n’avons pas simplement présenté un concept : nous l’avons coconstruit.
Les contributions recueillies ont directement nourri la conception du DITEX 2026. De cette démarche collaborative est née une conviction forte : le DITEX devait redevenir un espace de liens, un catalyseur d’opportunités, un révélateur d’idées.
Un modèle centré sur l’humain et le sens
Le DITEX immersif repose sur une idée simple : créer un format court, dense et intelligent, où chaque minute compte, où chaque rencontre est préparée, utile et vécue pleinement.
C’est un club plus qu’un salon : un espace à taille humaine, une parenthèse inspirante, une respiration professionnelle. Un moment pour échanger autrement, construire ensemble et imaginer les collaborations de demain.
Ce n’est pas un changement de décor, mais un changement d’esprit :
— du stand à la rencontre,
— du passage à l’expérience,
— du simple contact à la connexion durable.
C’est cela, le DITEX immersif.
Trois piliers humains au cœur du DITEX immersif
Le DITEX immersif repose sur trois piliers humains, trois profils différents mais profondément connectés, trois énergies complémentaires au service d’un même objectif : faire avancer le tourisme autrement.
Les Acteurs du Changement
Anciens exposants, ils deviennent aujourd’hui de véritables partenaires d’innovation. Destinations, marques, fournisseurs, startups ou institutions, ils ne viennent plus pour montrer, mais pour agir. Ils inspirent, co-construisent, partagent leur vision et participent activement à l’évolution du secteur. Leur rôle : provoquer des rencontres utiles et impulser le changement à travers leurs idées, leurs solutions et leurs engagements.
Les Top Décideurs
Le Top Décideur DITEX est un acteur clé du secteur du tourisme, autonome et stratégique, capable de transformer chaque rencontre en une véritable opportunité de partenariat gagnant-gagnant.
Il exerce des fonctions au sein d’une entreprise du tourisme qui vend ou distribue des prestations touristiques destinées au grand public pour l'essentiel de son chiffre d'affaires.
Sa présence au DITEX a pour objectif de rencontrer différents fournisseurs BtoB du secteur.
Il peut initier ou valider un accord avec un Acteur du Changement du DITEX.
● Chef/responsable d'agence
● Responsable/directeur des ventes
● Directeur/responsable transports
● Directeur/responsable de production
● Directeur/responsable des achats
● Dirigeant indépendant
● Directeur/responsable de mini réseau indépendant...
Critère essentiel : une forte capacité à initier, développer et activer des partenariats bénéfiques pour toutes les parties.
👉 En savoir plus sur le programme Top Décideur
Les AGV : ambassadrices du lien client
Les conseillères et responsables d’agences ne sont pas écartées. Au contraire : elles retrouvent toute leur place avec un format réaliste, concentré sur le jeudi après-midi et la soirée de gala. Une expérience vivante et accessible, sans perte de chiffre d’affaires ni contraintes logistiques. Elles viennent pour échanger, s’inspirer, se former et découvrir les nouveautés dans une ambiance professionnelle et conviviale. Elles restent les ambassadrices du lien humain entre les marques et les voyageurs.
Trois forces, un même élan :
Les Acteurs du Changement : l’offre et la vision.
Les Top Décideurs : la décision et la mise en action.
Les AGV : l’expérience client et le lien terrain.
Ensemble, ils forment un écosystème cohérent, fluide et profondément humain. Le DITEX n’est plus un salon : c’est une communauté en mouvement.
Un format 100 % ROI
Chaque interaction du DITEX immersif a été conçue pour générer un retour concret, mesurable et durable. Quatre modalités structurent l’expérience.
1. Les rendez-vous business qualifiés
Le cœur du DITEX immersif : des rendez-vous ciblés, préparés, utiles.
Acteurs du changement : des contacts 100 % qualifiés, capables de décider.
Top Décideurs : des échanges précis, directement exploitables.
AGV : un format condensé, via l’Open Workshop du jeudi.
ROI immédiat : des leads concrets, une conversion accélérée, du temps optimisé.
2. Les temps collectifs immersifs
Conférences, masterclasses, ateliers de coconstruction : ici, la réflexion se partage.
Acteurs du changement : leadership d’opinion et visibilité.
Top Décideurs : veille stratégique et inspiration.
AGV : apprentissage, échanges, montée en compétence.
ROI durable : crédibilité et image renforcées.
3. Les moments relationnels
Soirées, repas, moments de convivialité : la confiance se crée ici.
Acteurs du Changement : proximité et capital sympathie.
Top Décideurs : relations fortes et durables.
AGV : appartenance et fierté d’être actrice du réseau DITEX.
ROI émotionnel : fidélisation, engagement, confiance.
4. Le suivi avant / pendant / après
Le DITEX ne s’arrête pas à la dernière rencontre. Préparation, interaction, relance : tout est orchestré pour prolonger la valeur.
Acteurs du Changement : visibilité continue et mesure du ROI.
Top Décideurs : suivi fluide et continuité des échanges.
AGV : intégration durable dans la communauté.
ROI global : des relations pérennes, mesurables, vivantes.
Un modèle gagnant-gagnant-gagnant
Participer au DITEX immersif, c’est vivre une expérience business clé en main. Hébergement, restauration, rendez-vous, visibilité : tout est inclus. Un format haut de gamme, sans contraintes, où chacun se concentre sur l’essentiel : la rencontre.
- Acteurs du Changement : un investissement maîtrisé, une visibilité optimale et un ROI garanti.
- Top Décideurs : une expérience fluide, qualitative, intégralement prise en charge.
- AGV : un format accessible, condensé et inspirant.
Résultat : moins de contraintes, plus d’efficacité. Moins de dépenses, plus de résultats.
Le DITEX immersif est plus qu’un événement : c’est un outil de performance collective. Un concept où chacun gagne :
— Les acteurs du changement, en valeur et en business.
— Les top décideurs, en temps et en impact.
— Les AGV, en inspiration et en lien humain.
C’est le premier format BtoB du tourisme tout compris, sélectif et profondément humain. Une rencontre nouvelle génération, où la relation devient un levier de croissance durable.
Le DITEX immersif : la rencontre repensée.
Plus simple. Plus forte. Plus rentable.
Rejoindre le club des Acteurs du Changement
Rejoignez le cercle des Top Décideurs
Pour toute information, contactez :
Francis Rosales
Président - 360Sharing
Directeur - Rencontre Ditex Nouvelle Génération
Téléphone : 06 63 46 12 80
Email : francis@360sharing.fr
www.360sharing.fr
66 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS
