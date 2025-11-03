Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Lerepose sur trois piliers humains, trois profils différents mais profondément connectés, trois énergies complémentaires au service d’un même objectif : faire avancer le tourisme autrement.Anciens exposants, ils deviennent aujourd’hui de véritables partenaires d’innovation. Destinations, marques, fournisseurs, startups ou institutions, ils ne viennent plus pour montrer, mais pour agir. Ils inspirent, co-construisent, partagent leur vision et participent activement à l’évolution du secteur. Leur rôle : provoquer des rencontres utiles et impulser le changement à travers leurs idées, leurs solutions et leurs engagements.Le Top Décideur DITEX est un acteur clé du secteur du tourisme, autonome et stratégique, capable de transformer chaque rencontre en une véritable opportunité de partenariat gagnant-gagnant.Il exerce des fonctions au sein d’une entreprise du tourisme qui vend ou distribue des prestations touristiques destinées au grand public pour l'essentiel de son chiffre d'affaires.Sa présence au DITEX a pour objectif de rencontrer différents fournisseurs BtoB du secteur.Il peut initier ou valider un accord avec un Acteur du Changement du DITEX.● Chef/responsable d'agence● Responsable/directeur des ventes● Directeur/responsable transports● Directeur/responsable de production● Directeur/responsable des achats● Dirigeant indépendant● Directeur/responsable de mini réseau indépendant...Critère essentiel : une forte capacité à initier, développer et activer des partenariats bénéfiques pour toutes les parties.Les conseillères et responsables d’agences ne sont pas écartées. Au contraire : elles retrouvent toute leur place avec un format réaliste, concentré sur le jeudi après-midi et la soirée de gala. Une expérience vivante et accessible, sans perte de chiffre d’affaires ni contraintes logistiques. Elles viennent pour échanger, s’inspirer, se former et découvrir les nouveautés dans une ambiance professionnelle et conviviale. Elles restent les ambassadrices du lien humain entre les marques et les voyageurs.Trois forces, un même élan :: l’offre et la vision.: la décision et la mise en action.: l’expérience client et le lien terrain.Ensemble, ils forment un écosystème cohérent, fluide et profondément humain. Le DITEX n’est plus un salon : c’est une communauté en mouvement.