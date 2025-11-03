TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

En 2026, le rendez-vous BtoB du tourisme change de format pour placer l’humain et le retour sur investissement au cœur de sa nouvelle édition.


Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une large consultation de la filière, l’événement se recentre sur la qualité des échanges, le sens et l’efficacité. Ce nouveau concept met l’humain au cœur du business touristique, avec des rendez-vous qualifiés, des expériences collaboratives et un retour sur investissement mesurable pour tous les participants.


Rédigé par le Lundi 10 Novembre 2025

© DITEX - 360sharing
© DITEX - 360sharing
Legends and Paradise
Depuis sa création, le DITEX s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du tourisme professionnel : un lieu de rencontres, d’échanges et d’opportunités où se croisent chaque année les acteurs majeurs du secteur.
Mais le monde du tourisme évolue. Les usages changent, les priorités aussi. Les professionnels ne veulent plus simplement assister à un événement, mais le vivre pleinement, en repartir avec des contacts utiles, des idées concrètes et des partenariats durables.

En 2026, le DITEX franchit donc une nouvelle étape. Non pas en rompant avec son histoire, mais en la prolongeant autrement : un format plus intime, plus sélectif et profondément humain, où la qualité des échanges prime sur la quantité. Le DITEX change d’échelle, mais pas de mission : il reste un moment de respiration, de business et de lien, tout en devenant une rencontre immersive qui remet l’humain au cœur du jeu.

Une refonte née de l’écoute du terrain

© 360sharing
© 360sharing
Autres articles
Cette évolution n’est pas le fruit d’une intuition isolée. Elle s’appuie sur un travail d’audit et d’écoute approfondi mené auprès de l’ensemble de la filière.
Au printemps 2025, un sondage sectoriel a permis de dresser un état des lieux clair :

72 % des professionnels jugent les salons traditionnels « trop denses, trop vitrines, pas assez de liens concrets » ;


68 % souhaitent un format plus sélectif, immersif et centré sur la rencontre ;


80 % réclament des rendez-vous qualifiés et un retour sur investissement mesurable.


Ces résultats ont été partagés le 10 juin 2025, lors de la rencontre « I Love DITEX » à Paris, en présence de plus de 60 acteurs du changement potentiels anciens exposants, partenaires et décideurs du tourisme BtoB. Ce jour-là, nous n’avons pas simplement présenté un concept : nous l’avons coconstruit.

Les contributions recueillies ont directement nourri la conception du DITEX 2026. De cette démarche collaborative est née une conviction forte : le DITEX devait redevenir un espace de liens, un catalyseur d’opportunités, un révélateur d’idées.

Un modèle centré sur l’humain et le sens

Le DITEX immersif repose sur une idée simple : créer un format court, dense et intelligent, où chaque minute compte, où chaque rencontre est préparée, utile et vécue pleinement.

C’est un club plus qu’un salon : un espace à taille humaine, une parenthèse inspirante, une respiration professionnelle. Un moment pour échanger autrement, construire ensemble et imaginer les collaborations de demain.

Ce n’est pas un changement de décor, mais un changement d’esprit :

du stand à la rencontre,

du passage à l’expérience,

du simple contact à la connexion durable.


C’est cela, le DITEX immersif.

Trois piliers humains au cœur du DITEX immersif

Le DITEX immersif repose sur trois piliers humains, trois profils différents mais profondément connectés, trois énergies complémentaires au service d’un même objectif : faire avancer le tourisme autrement.

Les Acteurs du Changement
Anciens exposants, ils deviennent aujourd’hui de véritables partenaires d’innovation. Destinations, marques, fournisseurs, startups ou institutions, ils ne viennent plus pour montrer, mais pour agir. Ils inspirent, co-construisent, partagent leur vision et participent activement à l’évolution du secteur. Leur rôle : provoquer des rencontres utiles et impulser le changement à travers leurs idées, leurs solutions et leurs engagements.

Les Top Décideurs
Le Top Décideur DITEX est un acteur clé du secteur du tourisme, autonome et stratégique, capable de transformer chaque rencontre en une véritable opportunité de partenariat gagnant-gagnant.

Il exerce des fonctions au sein d’une entreprise du tourisme qui vend ou distribue des prestations touristiques destinées au grand public pour l'essentiel de son chiffre d'affaires.

Sa présence au DITEX a pour objectif de rencontrer différents fournisseurs BtoB du secteur.
Il peut initier ou valider un accord avec un Acteur du Changement du DITEX.
● Chef/responsable d'agence
● Responsable/directeur des ventes
● Directeur/responsable transports
● Directeur/responsable de production
● Directeur/responsable des achats
● Dirigeant indépendant
● Directeur/responsable de mini réseau indépendant...
Critère essentiel : une forte capacité à initier, développer et activer des partenariats bénéfiques pour toutes les parties.

👉 En savoir plus sur le programme Top Décideur

Les AGV : ambassadrices du lien client
Les conseillères et responsables d’agences ne sont pas écartées. Au contraire : elles retrouvent toute leur place avec un format réaliste, concentré sur le jeudi après-midi et la soirée de gala. Une expérience vivante et accessible, sans perte de chiffre d’affaires ni contraintes logistiques. Elles viennent pour échanger, s’inspirer, se former et découvrir les nouveautés dans une ambiance professionnelle et conviviale. Elles restent les ambassadrices du lien humain entre les marques et les voyageurs.
Trois forces, un même élan :
Les Acteurs du Changement : l’offre et la vision.

Les Top Décideurs : la décision et la mise en action.

Les AGV : l’expérience client et le lien terrain.

Ensemble, ils forment un écosystème cohérent, fluide et profondément humain. Le DITEX n’est plus un salon : c’est une communauté en mouvement.

Un format 100 % ROI

Chaque interaction du DITEX immersif a été conçue pour générer un retour concret, mesurable et durable. Quatre modalités structurent l’expérience.

1. Les rendez-vous business qualifiés
Le cœur du DITEX immersif : des rendez-vous ciblés, préparés, utiles.
Acteurs du changement : des contacts 100 % qualifiés, capables de décider.
Top Décideurs : des échanges précis, directement exploitables.
AGV : un format condensé, via l’Open Workshop du jeudi.
ROI immédiat : des leads concrets, une conversion accélérée, du temps optimisé.

© DITEX - Image de simulation générée par intelligence artificielle
© DITEX - Image de simulation générée par intelligence artificielle
2. Les temps collectifs immersifs
Conférences, masterclasses, ateliers de coconstruction : ici, la réflexion se partage.
Acteurs du changement : leadership d’opinion et visibilité.
Top Décideurs : veille stratégique et inspiration.
AGV : apprentissage, échanges, montée en compétence.
ROI durable : crédibilité et image renforcées.

3. Les moments relationnels
Soirées, repas, moments de convivialité : la confiance se crée ici.
Acteurs du Changement : proximité et capital sympathie.
Top Décideurs : relations fortes et durables.
AGV : appartenance et fierté d’être actrice du réseau DITEX.
ROI émotionnel : fidélisation, engagement, confiance.

4. Le suivi avant / pendant / après
Le DITEX ne s’arrête pas à la dernière rencontre. Préparation, interaction, relance : tout est orchestré pour prolonger la valeur.
Acteurs du Changement : visibilité continue et mesure du ROI.
Top Décideurs : suivi fluide et continuité des échanges.
AGV : intégration durable dans la communauté.
ROI global : des relations pérennes, mesurables, vivantes.

Un modèle gagnant-gagnant-gagnant

Participer au DITEX immersif, c’est vivre une expérience business clé en main. Hébergement, restauration, rendez-vous, visibilité : tout est inclus. Un format haut de gamme, sans contraintes, où chacun se concentre sur l’essentiel : la rencontre.

- Acteurs du Changement : un investissement maîtrisé, une visibilité optimale et un ROI garanti.
- Top Décideurs : une expérience fluide, qualitative, intégralement prise en charge.
- AGV : un format accessible, condensé et inspirant.

Résultat : moins de contraintes, plus d’efficacité. Moins de dépenses, plus de résultats.

Le DITEX immersif est plus qu’un événement : c’est un outil de performance collective. Un concept où chacun gagne :

Les acteurs du changement, en valeur et en business.

Les top décideurs, en temps et en impact.

Les AGV, en inspiration et en lien humain.

C’est le premier format BtoB du tourisme tout compris, sélectif et profondément humain. Une rencontre nouvelle génération, où la relation devient un levier de croissance durable.
Le DITEX immersif : la rencontre repensée.
Plus simple. Plus forte. Plus rentable.

Rejoindre le club des Acteurs du Changement

Rejoignez le cercle des Top Décideurs

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
linkedin instagram

Pour toute information, contactez :

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Francis Rosales
Président - 360Sharing
Directeur - Rencontre Ditex Nouvelle Génération

Téléphone : 06 63 46 12 80
Email : francis@360sharing.fr

www.360sharing.fr
66 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS

Lu 387 fois

Tags : ditex
Notez
Climats du Monde
Dernière heure

Elodie Blanchot : nos départs garantis (GIR) 2026 sont arrivés !

Vols secs octobre : toutes les tendances au départ de Paris et province

Déconnexion Voyages : une nouvelle agence née d’un voyage initiatique et du réseau MyWay

Correspondance manquée : l’agence tenue de rembourser les frais de réacheminement

30 COP, 6 rapports du GIEC... le tourisme reste sourd à l’urgence climatique !

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Les annonces

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Avranches (50))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
Distribution

Distribution

Déconnexion Voyages : une nouvelle agence née d’un voyage initiatique et du réseau MyWay

Déconnexion Voyages : une nouvelle agence née d’un voyage initiatique et du réseau MyWay
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Elodie Blanchot : nos départs garantis (GIR) 2026 sont arrivés !

Elodie Blanchot : nos départs garantis (GIR) 2026 sont arrivés !
Production

Production

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest
AirMaG

AirMaG

Vols secs octobre : toutes les tendances au départ de Paris et province

Vols secs octobre : toutes les tendances au départ de Paris et province
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday

Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le privilège de voyager avec Regent Seven Seas Cruises®

Le privilège de voyager avec Regent Seven Seas Cruises®
HotelMaG

Hébergement

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence
Futuroscopie

Futuroscopie

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

La Ligne du Spitzberg, une découverte « tout inclus » de la Norvège et du Spitzberg

La Ligne du Spitzberg, une découverte « tout inclus » de la Norvège et du Spitzberg
TravelJobs

Emploi & Formation

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias