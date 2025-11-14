"Avec l'IA, nous entrons dans l'ère de la fake news juridique" (Chloé Rezlan)

Pour intégrer un niveau d'éthique et de rigueur juridique supplémentaire, cela passe souvent par des chartes.



Il existe celle d'ATR ou

En droit, la soft law correspond à une application volontaire. Il n'y a pas de contraintes, pas de sanctions, alors que la hard law repose sur des normes qui donnent lieu à des sanctions.



L'éthique des affaires est de la soft law, sauf que la valeur juridique des chartes est extrêmement limitée, pour ne pas dire quasi nulle,

Par exemple, dans les rédactions des CGV, nous inscrivons toujours un article sur les règles, le respect de la sécurité, etc., avec en face des sanctions d'exclusion possibles, sans dédommagement et sans remboursement pour la personne qui ne respecterait pas les conditions.



Le professionnel rajoute un renvoi à la charte dans les CGV avec la sanction, et comme ça, il bénéficie d'une couverture juridique.

" estime Chloé Rezlan.Ces texte relèvent plus de l'information et d'un code de bonne conduite, que d'un document contraignant.Par contre, pour rendre ces lignes rouges contraignantes pour toutes les parties, il convient d'annexer ces documents (chartes) aux conditions générales de vente.Ce mécanisme offre aussi la possibilité à l'agent de voyages de pouvoir expliquer aux voyageurs les limites à ne pas franchir, aussi bien dans la vie de groupe que dans le respect des écosystèmes et des populations.Lors de son intervention au séminaire ATR,afin d'éviter à un fauteur de trouble de gâcher un voyage.]bIl est déjà arrivé au cabinet Adeona Avocats de faire inscrire dans les conditions générales de vente d'un acteur du tourisme que le client doit se munir de bouchons d’oreilles, lorsque les chambres sont partagées lors d'un GIR - car il se peut que des personnes ronflent -, mais aussi que les guides ne doivent pas avoir de relations intimes avec leurs clients.