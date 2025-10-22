Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Cela représente un départ toutes les 15 minutes de Paris Gare-de-Lyon, un samedi de la zone C

Du vendredi 20 février au dimanche 8 mars 2026 (vacances de la zone C), ce sont 7 TGV supplémentaires qui circuleront les vendredis et 9 TGV supplémentaires les dimanches, par rapport aux vacances d'hiver 2025.



L'offre du samedi, déjà dimensionnée au plus haut niveau possible, restera quant à elle inchangée