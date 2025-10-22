TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

TGV INOUI, OUIGO et INTERCITÉS disponibles dès le 12 novembre


SNCF Voyageurs donnera le coup d'envoi des réservations TGV INOUI, OUIGO et INTERCITÉS pour les congés d'hiver, dès le 12 novembre prochain. Certaines destinations seront même ouvertes jusqu'au 3 juillet 2026.


Rédigé par le Lundi 10 Novembre 2025

Trains d’hiver : SNCF Voyageurs ouvrira les réservations pour les TGV INOUI, OUIGO et INTERCITÉS le 12 novembre 2025 - DepositPhotos.com, STYLEPICS
La date approche !

Le 12 novembre 2025, SNCF Voyageurs ouvrira les réservations pour les TGV INOUI, OUIGO et INTERCITÉS, pour les voyages du 8 janvier au 29 mars 2026.

L'offre de trains sera notamment renforcée pour permettre aux vacanciers de rejoindre les massifs français sur les périodes de forte demande : 850 TGV INOUI desserviront la montagne pendant les 5 week-ends des vacances scolaires. "Cela représente un départ toutes les 15 minutes de Paris Gare-de-Lyon, un samedi de la zone C", indique la SNCF dans un communiqué.

A noter que, cette année, TGV INOUI renforcera son offre de TGV directs entre Paris et la vallée de la Tarentaise les vendredis et les dimanches. "Du vendredi 20 février au dimanche 8 mars 2026 (vacances de la zone C), ce sont 7 TGV supplémentaires qui circuleront les vendredis et 9 TGV supplémentaires les dimanches, par rapport aux vacances d'hiver 2025.

L'offre du samedi, déjà dimensionnée au plus haut niveau possible, restera quant à elle inchangée", ajoute SNCF Voyageurs.

Ces circulations supplémentaires, associées au doublement des rames de certaines circulations existantes, permettront d'offrir 16 000 places en plus, et apporteront plus de flexibilité aux vacanciers souhaitant voyager le vendredi et le dimanche.

Vacances à la montagne : quelles dessertes pour OUIGO, INTERCITÉS ou Eurostar ?

Du côté de OUIGO Grande Vitesse, un aller-retour quotidien, du 18 décembre 2025 au 29 mars 2026, sera proposé entre Paris Gare de Lyon et Bourg Saint-Maurice, à partir de 19€.

Les lignes INTERCITÉS, quant à elles, desserviront certains massifs, de jour comme de nuit, par exemple le Massif Central (Paris-Aurillac), les Alpes (Paris-Briançon) et les Pyrénées (Paris-Tarbes, Paris-Latour de Carol et Toulouse-Hendaye).

A noter qu'avec ses offres européennes, SNCF Voyageurs dessert également les massifs européens vers la Suisse (avec TGV Lyria) ou encore l'Italie (avec TGV INOUI vers Italie).

Par ailleurs, l'offre saisonnière d'Eurostar Snow à destination des stations de sport d'hiver est disponible :

- Amsterdam : depuis Amsterdam Centraal, pour des circulations tous les samedis du 20 décembre 2025 au 4 avril 2026, et vers Amsterdam Centraal tous les samedis et dimanches du 27 décembre 2025 au 11 avril 2026, Eurostar dessert Schiphol Airport, Rotterdam Centraal, Antwerpen Centraal, Bruxelles Midi, Roissy Aéroport CDG 2, Chambéry, Albertville, Moûtiers, Aime-La-Plagne, Landry, Bourg-Saint-Maurice.

- Bruxelles : depuis Bruxelles Midi, pour des circulations tous les samedis du 20 décembre 2025 au 4 avril 2026, et vers Bruxelles Midi pour des circulations tous les samedis et dimanches du 27 décembre 2025 au 11 avril 2026, Eurostar dessert Roissy Aéroport CDG 2, Chambéry, Albertville, Moûtiers, Aime-La-Plagne, Landry, Bourg Saint-Maurice.

- Londres : depuis Londres St Pancras International, tous les samedis pour des circulations du 20 décembre 2025 au 28 mars 2026, et vers Londres St Pancras International tous les samedis et dimanches pour des circulations du 27 décembre 2025 au 4 avril 2026, Eurostar dessert Lille Europe, Chambéry, Albertville, Moûtiers, Aime-La-Plagne, Landry, Bourg Saint-Maurice.

Les réservations TGV INOUI ouvertes pour les six prochains mois

Par ailleurs, SNCF Voyageurs expérimente une ouverture des ventes de billets pour les trajets directs en TGV INOUI du Sud-Est de la France pour des circulations valables dans les six prochains mois.

Le 12 novembre, les billets des TGV INOUI entre les gares suivantes, sans correspondances, seront disponibles à la vente pour les circulations du 8 janvier au 3 juillet 2026 inclus dans les deux sens de circulation : Paris Gare de Lyon, Aix-les-Bains Le Revard, Albertville, Annecy, Arles, Avignon Centre, Besançon Viotte, Bourg-Saint-Maurice, Chambéry Challes-les-Eaux, Dijon Ville, Évian-les-Bains, Grenoble, Hyères, Lyon (Part-Dieu / Perrache), Marseille Saint-Charles, Miramas, Modane, Montpellier (Saint-Roch / Sud-de-France), Mulhouse Ville, Nice Ville, Perpignan, Saint-Étienne Châteaucreux, Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet, Saint-Michel Valloire, Toulon, Toulouse Matabiau, Valence Ville.

Pour mémoire, depuis le 5 novembre 2025, les voyageurs du OUIGO Train Classique France peuvent réserver leurs billets jusqu'à 60 jours avant les circulations, avec des prix compris entre 10 et 49 euros ; tandis que toutes les destinations de OUIGO Grande vitesse sont ouvertes jusqu'au 3 juillet 2026.

Les voyageurs qui souhaitent découvrir l'Europe peuvent également réserver leurs billets jusqu'à l'été selon les transporteurs :

- jusqu'au 3 juillet 2026 pour TGV Lyria, TGV INOUI vers l'Italie et TGV INOUI vers l'Espagne ;

- jusqu'à 6 mois à l'avance pour les TGV INOUI et ICE vers l'Allemagne de DB-SNCF Voyageurs en coopération.

Les voyageurs Eurostar pourront, quant à eux, réserver leurs billets jusqu'au 27 juillet 2026 lors de leur ouverture des ventes du 18 novembre prochain.

