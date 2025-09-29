Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !

Depuis le 25 septembre 2025, SNCF Voyageurs propose un nouveau service de vente en ligne pour les billets de groupes TER.
Accessible via le site et l’application « Voyages en groupe », ce dispositif permet aux clients de gérer leurs réservations en toute autonomie, depuis l’organisation initiale jusqu’à l’obtention des documents de voyage.
Les voyages en groupe TER pourront désormais être réservés sur la même plateforme que TGV INOUI et Intercités.
Le communiqué précise que ce nouvel outil permet également « la mise en place de correspondances avec TGV ainsi qu’une prise en charge optimale des clients grâce aux outils de relation client ».
Accessible via le site et l’application « Voyages en groupe », ce dispositif permet aux clients de gérer leurs réservations en toute autonomie, depuis l’organisation initiale jusqu’à l’obtention des documents de voyage.
Les voyages en groupe TER pourront désormais être réservés sur la même plateforme que TGV INOUI et Intercités.
Le communiqué précise que ce nouvel outil permet également « la mise en place de correspondances avec TGV ainsi qu’une prise en charge optimale des clients grâce aux outils de relation client ».
Voyager en groupe : des groupes de 10 à 60 personnes dans un premier temps
Autres articles
-
Grève 2 octobre : quel impact dans les transports ?
-
Trip.com va vendre les billets de train SNCF
-
Aéroport Lyon Saint-Exupéry : l’offre Train + Air étendue aux OUIGO
-
La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum
-
TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
Afin d’assurer une transition progressive, le service est déployé en deux étapes. Dans un premier temps, depuis le 25 septembre, la plateforme prend en charge les groupes de 10 à 60 voyageurs, y compris pour des trajets en correspondance.
Dans un second temps, prévu d’ici la fin de l’année 2025, l’outil s’élargira aux groupes de plus de 60 personnes.
Cette extension s’accompagnera de nouvelles fonctionnalités destinées à renforcer l’autonomie des organisateurs de voyages, telles que « l’ajout ou le retrait de voyageurs et l’annulation partielle » selon le communiqué de SNCF VOYAGEURS.
A lire aussi : La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum
Dans un second temps, prévu d’ici la fin de l’année 2025, l’outil s’élargira aux groupes de plus de 60 personnes.
Cette extension s’accompagnera de nouvelles fonctionnalités destinées à renforcer l’autonomie des organisateurs de voyages, telles que « l’ajout ou le retrait de voyageurs et l’annulation partielle » selon le communiqué de SNCF VOYAGEURS.
A lire aussi : La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum