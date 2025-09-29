Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !

l’ajout ou le retrait de voyageurs et l’annulation partielle

Afin d’assurer une transition progressive, le service est déployé en deux étapes. Dans un premier temps, depuis le 25 septembre, la plateforme prend en charge les groupes de 10 à 60 voyageurs, y compris pour des trajets en correspondance.Dans un second temps, prévu d’ici la fin de l’année 2025, l’outil s’élargira aux groupes de plus de 60 personnes.Cette extension s’accompagnera dedestinées à renforcer l’autonomie des organisateurs de voyages, telles que «» selon le communiqué de SNCF VOYAGEURS.