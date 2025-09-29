TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !

l'offre TGV INOUI, Intercités et TER sur la plateforme « Voyages en groupe »


Depuis le 25 septembre 2025, les voyages en groupe TER sont accessibles sur la même plateforme que TGV INOUI et Intercités. SNCF Voyageurs souhaite unifier le point d'entrée digital pour toutes ses offres ferroviaires.


Rédigé par le Mercredi 1 Octobre 2025

Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre ! - Depositphotos.com Auteur Leonid_Andronov
Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre ! - Depositphotos.com Auteur Leonid_Andronov
Aer Lingus
Depuis le 25 septembre 2025, SNCF Voyageurs propose un nouveau service de vente en ligne pour les billets de groupes TER.

Accessible via le site et l’application « Voyages en groupe », ce dispositif permet aux clients de gérer leurs réservations en toute autonomie, depuis l’organisation initiale jusqu’à l’obtention des documents de voyage.

Les voyages en groupe TER pourront désormais être réservés sur la même plateforme que TGV INOUI et Intercités.

Le communiqué précise que ce nouvel outil permet également « la mise en place de correspondances avec TGV ainsi qu’une prise en charge optimale des clients grâce aux outils de relation client ».

Voyager en groupe : des groupes de 10 à 60 personnes dans un premier temps

Autres articles
Afin d’assurer une transition progressive, le service est déployé en deux étapes. Dans un premier temps, depuis le 25 septembre, la plateforme prend en charge les groupes de 10 à 60 voyageurs, y compris pour des trajets en correspondance.

Dans un second temps, prévu d’ici la fin de l’année 2025, l’outil s’élargira aux groupes de plus de 60 personnes.

Cette extension s’accompagnera de nouvelles fonctionnalités destinées à renforcer l’autonomie des organisateurs de voyages, telles que « l’ajout ou le retrait de voyageurs et l’annulation partielle » selon le communiqué de SNCF VOYAGEURS.

A lire aussi : La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum

Lu 226 fois

Tags : sncf
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 29 Septembre 2025 - 16:22 L'EuroAirport modernise son site Internet

Vendredi 26 Septembre 2025 - 10:02 Trip.com va vendre les billets de train SNCF

Mondial Tourisme

Brand News La Travel Tech

DIGITRIPS à l’IFTM 2025 : dix ans d'aventure, une nouvelle direction et l’avenir en ligne de mire

DIGITRIPS à l’IFTM 2025 : dix ans d'aventure, une nouvelle direction et l’avenir en ligne de mire
Dix ans après sa création, DIGITRIPS s’est imposé comme un acteur incontournable de la travel tech....
Dernière heure

Arnaud GERARD

Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !

Carré Voyages rachète Nortours

USA : quelles sont les conséquences du shutdown sur les voyages ?

Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

BEAU VOYAGE - Conseiller.ère Voyages sur-mesure expérimenté.e - CDI - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

Carré Voyages rachète Nortours

Carré Voyages rachète Nortours
Partez en France

Partez en France

maeva rachète Parcel Tiny House

maeva rachète Parcel Tiny House
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

USA : quelles sont les conséquences du shutdown sur les voyages ?

USA : quelles sont les conséquences du shutdown sur les voyages ?
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
AirMaG

AirMaG

Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !

Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !
Transport

Transport

Nouveaux looks à bord : Eurostar rhabille ses équipes !

Nouveaux looks à bord : Eurostar rhabille ses équipes !
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !

Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains
HotelMaG

Hébergement

Radisson Individuals franchit le cap des 100 hôtels et enrichit son offre

Radisson Individuals franchit le cap des 100 hôtels et enrichit son offre
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa trace sa route entre Caraïbes, Méditerranée et Asie cet hiver !

Costa trace sa route entre Caraïbes, Méditerranée et Asie cet hiver !
TravelJobs

Emploi & Formation

Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !

Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias