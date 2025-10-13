SNCF : Laurent Trevisani nommé Président-directeur général par intérim

Ingénieur diplômé de l’Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) et titulaire d’un MBA de l’ESSEC, Laurent Trevisani débute sa carrière en 1988 chez Arthur Andersen, cabinet de conseil et d’audit. En 1993, il rejoint Elf Aquitaine, avant d’intégrer la SNCF en 1996. Il y occupe successivement les fonctions de Directeur financier, puis de Directeur général de la filiale Fret Naviland Cargo.



Son parcours le conduit ensuite à la direction de SNCF Proximités en tant que Directeur général adjoint, où il supervise la stratégie, les finances et le juridique.



En 2012, Laurent Trevisani devient Directeur de la Stratégie du groupe SNCF et Directeur général de SNCF Participations, où il pilote les opérations de fusions et acquisitions. Deux ans plus tard, en 2014, il prend la responsabilité de Directeur Finances et Développement de SNCF Mobilités.



Depuis novembre 2019, il occupait le poste de Directeur général délégué Stratégie Finances du groupe SNCF, en charge de la coordination de la stratégie financière et du développement.