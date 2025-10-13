TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
SNCF : Laurent Trevisani nommé Président-directeur général par intérim

il succède à Jean-Pierre Farandou


À la suite de la nomination de Jean-Pierre Farandou au gouvernement, Laurent Trevisani assure la direction du groupe ferroviaire jusqu’à la désignation du futur PDG.


Rédigé par le Mardi 14 Octobre 2025

Laurent Trevisani nommé Président-directeur général par intérim du groupe SNCF - Photo Bertrand Jacquot
Aerticket
Le groupe SNCF annonce la nomination de Laurent Trevisani au poste de Président-directeur général par intérim, à compter du 13 octobre 2025. Cette décision intervient après la nomination de Jean-Pierre Farandou comme ministre du Travail et des Solidarités dans le gouvernement de Sébastien Lecornu.

Le successeur de Jean-Pierre Farandou, Jean Castex, doit être auditionné par le Parlement avant la validation de sa nomination. Le processus a été retardé par l'instabilité politique actuelle.

En attendant la prise de fonction du futur Président-directeur général, Laurent Trevisani, jusqu’ici Directeur général délégué Stratégie Finances, prend la tête du groupe SNCF. Cette nomination vise à garantir la continuité du pilotage stratégique et opérationnel de l’entreprise publique.

SNCF : le parcours de Laurent Trevisani

Ingénieur diplômé de l’Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) et titulaire d’un MBA de l’ESSEC, Laurent Trevisani débute sa carrière en 1988 chez Arthur Andersen, cabinet de conseil et d’audit. En 1993, il rejoint Elf Aquitaine, avant d’intégrer la SNCF en 1996. Il y occupe successivement les fonctions de Directeur financier, puis de Directeur général de la filiale Fret Naviland Cargo.

Son parcours le conduit ensuite à la direction de SNCF Proximités en tant que Directeur général adjoint, où il supervise la stratégie, les finances et le juridique.

En 2012, Laurent Trevisani devient Directeur de la Stratégie du groupe SNCF et Directeur général de SNCF Participations, où il pilote les opérations de fusions et acquisitions. Deux ans plus tard, en 2014, il prend la responsabilité de Directeur Finances et Développement de SNCF Mobilités.

Depuis novembre 2019, il occupait le poste de Directeur général délégué Stratégie Finances du groupe SNCF, en charge de la coordination de la stratégie financière et du développement.

Tags : sncf
