Trip.com va vendre les billets de train SNCF

Le transport ferroviaire joue un rôle essentiel dans l'avenir des voyages durables à travers le monde. Chez Trip.com Group, notre ambition est de rendre les voyages transfrontaliers plus simples et plus intelligents, en connectant de manière fluide les voyageurs à travers les pays et les continents.



Notre partenariat avec SNCF Voyageurs combine les services ferroviaires de classe mondiale de la France avec notre innovation numérique et notre portée mondiale, ouvrant de nouvelles opportunités à des millions de voyageurs pour découvrir la France et l'Europe de manière plus connectée et plus durable.

Je suis heureux d'annoncer ce partenariat avec Trip.com Group. Il nous permettra de rendre nos services ferroviaires à grande vitesse et régionaux plus visibles et accessibles aux clients internationaux, tout en offrant aux voyageurs français de nouvelles façons de combiner le train avec des vols, des hôtels et des attractions à l'étranger. Ensemble, nous soutenons le développement des voyages multimodaux durables à travers la France et l'Europe