Trip.com va vendre les billets de train SNCF

Trip.com Group et SNCF Voyageurs ont annoncé l’accès de Trip.com à la vente des billets SNCF Voyageurs.
L'accord a été signé lors du salon IFTM à Paris, sur le stand de SNCF Voyageurs. Grâce à cette collaboration, toute la gamme de produits ferroviaires de SNCF Voyageurs, notamment TGV INOUI, TER, Intercités, les trains internationaux et, à l'automne, OUIGO, sera disponible sur les plateformes de Trip.com Group.
Trip.com sera connecté via une API. Pour les voyageurs internationaux, "cette collaboration offre un accès aux trains de SNCF Voyageurs en plusieurs langues, avec des options de paiement dans différentes devises", et "un service client multilingue disponible 24h/24 et 7j/7."
Pour les voyageurs français, elle offre "la possibilité de combiner les trajets ferroviaires nationaux avec des produits de voyage à l'étranger, tels que des vols long-courriers et des hôtels, via une seule plateforme," indique un communiqué de presse.
Trip.com - SNCF : "rendre les voyages transfrontaliers plus simples"
Dennis Li, CEO of International Train Ticket at Trip.com Group a déclaré : « Le transport ferroviaire joue un rôle essentiel dans l'avenir des voyages durables à travers le monde. Chez Trip.com Group, notre ambition est de rendre les voyages transfrontaliers plus simples et plus intelligents, en connectant de manière fluide les voyageurs à travers les pays et les continents.
Notre partenariat avec SNCF Voyageurs combine les services ferroviaires de classe mondiale de la France avec notre innovation numérique et notre portée mondiale, ouvrant de nouvelles opportunités à des millions de voyageurs pour découvrir la France et l'Europe de manière plus connectée et plus durable. »
Stéphane Rapebach, directeur marketing et commercial TGV France et Europe chez SNCF Voyageurs a ajouté : « Je suis heureux d'annoncer ce partenariat avec Trip.com Group. Il nous permettra de rendre nos services ferroviaires à grande vitesse et régionaux plus visibles et accessibles aux clients internationaux, tout en offrant aux voyageurs français de nouvelles façons de combiner le train avec des vols, des hôtels et des attractions à l'étranger. Ensemble, nous soutenons le développement des voyages multimodaux durables à travers la France et l'Europe. »
