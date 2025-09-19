Aéroport Lyon Saint-Exupéry : l’offre Train + Air étendue aux OUIGO

La formule Train + Air est étendue à l'offre OUIGO Grande Vitesse depuis et vers l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry - DepositPhotos.com, jackmalipan
Après TGV INOUI, OUIGO rejoint le dispositif Train + Air en coopération avec les compagnies aériennes partenaires volontaires desservant l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry depuis et vers 7 destinations en OUIGO Grande Vitesse : Marseille Saint-Charles, Aix-en-Provence TGV, Avignon TGV, Nîmes Centre et Nîmes Pont du Gard, Montpellier Saint-Roch, Montpellier Sud de France.
Les premières compagnies qui proposeront cette offre sont Air Canada et Corsair.
Pour rappel, l’offre Train + Air permet de prendre un billet cumulant un voyage en train et un autre en avion. La réservation s’opère auprès de la compagnie aérienne choisie.
Le prix du billet dépend du vol et du train OUIGO choisi, sachant que toutes les réservations comprendront les options bagage supplémentaire et OUIFUN avec accès au wifi.
"Avec ce billet combiné, le train est réservé en même temps que le vol, et le temps de correspondance est pris en compte. En cas de correspondance manquée à la suite d’un retard sur le train ou l’avion, un report est proposé par la compagnie aérienne sur un prochain horaire", rappelle SNCF Voyageurs dans un communiqué.
Lyon Saint-Exupéry : 3e aéroport à proposer l’offre Train + Air
L'aéroport Lyon Saint-Exupéry devient le troisième aéroport proposant l’offre Train + Air, après Paris Charles de Gaulle et Paris Orly (gare de Massy TGV).
14 compagnies aériennes sont déjà partenaires de l’offre : Air Austral, Air Canada, Air caraïbes, Air France, Air Tahiti Nui, Air Transat, Corsair, Emirates, Etihad Airways, French Bee, Qatar Airways, Royal Jordanian, Singapore Airlines, Vietnam Airlines.
Chaque année, 300 000 passagers choisissent cette solution qui simplifie le parcours client avec une seule réservation pour un seul billet et un seul interlocuteur, à savoir la compagnie aérienne qui a délivré le billet combiné.
Lire aussi : OUIGO dévoile sa nouvelle rame rénovée
