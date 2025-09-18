TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

Avec cette nouvelle organisation, les voyageurs devraient bénéficier d’une lecture plus claire des sièges. Dans une rame simple, le premier chiffre du numéro de siège correspondra au numéro de voiture. Dans une rame double, la première correspondance basculera sur le second chiffre du numéro de voiture. Ainsi, une place auparavant indiquée 58, pouvant se trouver en voiture 2 ou 12, sera désormais référencée 258.La numérotation suivra également une logique continue à l’intérieur des voitures, avec une progression ordonnée des sièges de gauche à droite. Dans les rames à deux niveaux, les numéros s’enchaîneront de 1 à 39 en salle basse puis à partir de 40 en salle haute. Comme aujourd’hui, le billet précisera le niveau – haut ou bas – ainsi que le numéro de voiture.Selon SNCF Voyageurs, l’unification des systèmes de numérotation permettra de simplifier l’accès aux places, de limiter les confusions et de fluidifier l’embarquement, en particulier dans les gares intermédiaires où les arrêts sont minutés.