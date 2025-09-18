TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

"Excusez Monsieur, je crois que vous êtes assis à ma place"
"Non, je suis bien à la place 18"... "oui mais voiture 8 !" C'est pour éviter ce genre de petits désagréments que la SNCF a décidé de revoir la numérotation des sièges dans l’ensemble des TGV INOUI en France et en Europe.
SNCF Voyageurs introduit de manière progressive cette nouvelle numérotation des places à bord, sur le modèle déjà en vigueur chez OUIGO depuis 2013. Chaque siège sera désormais identifié par un numéro à trois chiffres.
Ce nouveau dispositif sera finalisé dès le 14 décembre dans tous les trains, y compris les liaisons internationales vers l’Allemagne (hors ICE), l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg, Bruxelles depuis la province ainsi que TGV Lyria.
Ce système de numérotation est déjà prévu pour les futurs TGV INOUI qui entreront en circulation en 2026
SNCF : nouvelle numérotation de siège à bord des TGV
Avec cette nouvelle organisation, les voyageurs devraient bénéficier d’une lecture plus claire des sièges. Dans une rame simple, le premier chiffre du numéro de siège correspondra au numéro de voiture. Dans une rame double, la première correspondance basculera sur le second chiffre du numéro de voiture. Ainsi, une place auparavant indiquée 58, pouvant se trouver en voiture 2 ou 12, sera désormais référencée 258.
La numérotation suivra également une logique continue à l’intérieur des voitures, avec une progression ordonnée des sièges de gauche à droite. Dans les rames à deux niveaux, les numéros s’enchaîneront de 1 à 39 en salle basse puis à partir de 40 en salle haute. Comme aujourd’hui, le billet précisera le niveau – haut ou bas – ainsi que le numéro de voiture.
Selon SNCF Voyageurs, l’unification des systèmes de numérotation permettra de simplifier l’accès aux places, de limiter les confusions et de fluidifier l’embarquement, en particulier dans les gares intermédiaires où les arrêts sont minutés.
A lire aussi : Pourquoi ne faudra-t-il plus demander Madame ou Monsieur à vos clients ?
