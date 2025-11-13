La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes

La Maison Maubreuil proposera 13 chambres et suites, chacune inspirée d’une thématique de voyage : Okinawa, les Incas, Kalinda ou encore Palazzo di Amore. Ce parti pris prolonge la notion d’« hôtel-galerie » qui caractérise déjà la Collection.



Les surfaces varient de 27 à 46 m². Les chambres associent objets chinés, matières naturelles, mobilier sélectionné et équipements haut de gamme. L’accent est mis sur l’ambiance singulière de chaque univers, tout en respectant une cohérence esthétique d’ensemble.



Un service de conciergerie personnalisé accompagnera les hôtes pour organiser visites, escapades et expériences sur-mesure.