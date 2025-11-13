TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes

13 chambres et suites


La Maison Maubreuil ouvrira ses portes le 1er décembre 2025, dans un hôtel particulier du XIXᵉ siècle, devenant le premier cinq étoiles de Nantes. Cette nouvelle adresse transpose en ville l’esprit développé au Château de Maubreuil.


Rédigé par le Vendredi 14 Novembre 2025

La Maison Maubreuil, premier établissement 5 étoiles de Nantes, ouvrira à quelques mètres de la cathédrale Saint-Pierre - DepositPhotos.com, altitudedrone
La Maison Maubreuil, premier établissement 5 étoiles de Nantes, ouvrira à quelques mètres de la cathédrale Saint-Pierre - DepositPhotos.com, altitudedrone
Legends and Paradise
Nantes accueillera son premier hôtel cinq étoiles dès le 1er décembre 2025.

La Maison Maubreuil, nouvelle adresse de la Collection Maubreuil, prendra place à quelques mètres de la cathédrale Saint-Pierre, dans une demeure historique entièrement restaurée.

Cette implantation s’inscrit dans la continuité du Château de Maubreuil, ouvert en 2020 à Carquefou, qui avait posé les bases d’un concept associant art, voyage et élégance patrimoniale.

L’adresse nantaise reprend cette identité, en l’adaptant à un environnement urbain et culturel très central.

Le bâtiment du XIXᵉ siècle a été rénové en profondeur : boiseries, moulures et parquets ont été restaurés, tandis que matériaux nobles, créations sur-mesure et œuvres d’art complètent l’ensemble.

Maison Maubreuil : 13 chambres conçues comme des destinations

La Maison Maubreuil proposera 13 chambres et suites, chacune inspirée d’une thématique de voyage : Okinawa, les Incas, Kalinda ou encore Palazzo di Amore. Ce parti pris prolonge la notion d’« hôtel-galerie » qui caractérise déjà la Collection.

Les surfaces varient de 27 à 46 m². Les chambres associent objets chinés, matières naturelles, mobilier sélectionné et équipements haut de gamme. L’accent est mis sur l’ambiance singulière de chaque univers, tout en respectant une cohérence esthétique d’ensemble.

Un service de conciergerie personnalisé accompagnera les hôtes pour organiser visites, escapades et expériences sur-mesure.

Chez Albert et le Restaurant Félicie : deux espaces complémentaires

Chez Albert sera le cœur de la Maison Maubreuil. Le midi, il proposera une offre de brasserie contemporaine mettant en avant les produits locaux. L’après-midi, il deviendra un salon de thé. En soirée, l’espace se transformera en Bar d’Albert autour de cocktails classiques et de tapas.

Un second espace, le Restaurant Félicie, prendra place dans une cave voûtée pouvant accueillir jusqu’à 10 000 bouteilles. Positionné comme une brasserie chic d’inspiration parisienne, il s’articulera autour d’une sélection œnologique étendue et d’accords mets-vins.

À lire aussi : Visiter Nantes : tout ce qu'il ne faut surtout pas rater

La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes

