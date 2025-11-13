La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes

La Maison Maubreuil, premier établissement 5 étoiles de Nantes, ouvrira à quelques mètres de la cathédrale Saint-Pierre - DepositPhotos.com, altitudedrone
Nantes accueillera son premier hôtel cinq étoiles dès le 1er décembre 2025.
La Maison Maubreuil, nouvelle adresse de la Collection Maubreuil, prendra place à quelques mètres de la cathédrale Saint-Pierre, dans une demeure historique entièrement restaurée.
Cette implantation s’inscrit dans la continuité du Château de Maubreuil, ouvert en 2020 à Carquefou, qui avait posé les bases d’un concept associant art, voyage et élégance patrimoniale.
L’adresse nantaise reprend cette identité, en l’adaptant à un environnement urbain et culturel très central.
Le bâtiment du XIXᵉ siècle a été rénové en profondeur : boiseries, moulures et parquets ont été restaurés, tandis que matériaux nobles, créations sur-mesure et œuvres d’art complètent l’ensemble.
Maison Maubreuil : 13 chambres conçues comme des destinations
La Maison Maubreuil proposera 13 chambres et suites, chacune inspirée d’une thématique de voyage : Okinawa, les Incas, Kalinda ou encore Palazzo di Amore. Ce parti pris prolonge la notion d’« hôtel-galerie » qui caractérise déjà la Collection.
Les surfaces varient de 27 à 46 m². Les chambres associent objets chinés, matières naturelles, mobilier sélectionné et équipements haut de gamme. L’accent est mis sur l’ambiance singulière de chaque univers, tout en respectant une cohérence esthétique d’ensemble.
Un service de conciergerie personnalisé accompagnera les hôtes pour organiser visites, escapades et expériences sur-mesure.
Chez Albert et le Restaurant Félicie : deux espaces complémentaires
Chez Albert sera le cœur de la Maison Maubreuil. Le midi, il proposera une offre de brasserie contemporaine mettant en avant les produits locaux. L’après-midi, il deviendra un salon de thé. En soirée, l’espace se transformera en Bar d’Albert autour de cocktails classiques et de tapas.
Un second espace, le Restaurant Félicie, prendra place dans une cave voûtée pouvant accueillir jusqu’à 10 000 bouteilles. Positionné comme une brasserie chic d’inspiration parisienne, il s’articulera autour d’une sélection œnologique étendue et d’accords mets-vins.
À lire aussi : Visiter Nantes : tout ce qu'il ne faut surtout pas rater
