Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les stations jurassiennes misent sur un hiver à la fois authentique et innovant - Depositphotos @seenaad
Inutile d’aller bien loin pour trouver la destination qui met tout le monde d’accord cet hiver.
Entre nature préservée, villages authentiques et douceur de vivre, les Montagnes du Jura offrent un cadre idéal pour déconnecter, respirer et se ressourcer.
Loin de l’agitation des grands domaines alpins, ce massif à taille humaine séduit par son authenticité et sa diversité d’expériences. Les amateurs de glisse profitent de stations de ski conviviales et accessibles, où la nature reste reine et la sécurité prime.
Ceux qui préfèrent les plaisirs doux trouveront leur bonheur dans une multitude d’activités nordiques : ski de fond, raquettes, biathlon, chiens de traîneau, ou encore balades à pied entre forêts enneigées et crêtes dégagées.
Des Rousses au Pays de Gex–Monts Jura, les nouveautés se multiplient : modernisation des équipements, nouvelles adresses gourmandes, hébergements rénovés et animations culturelles. Tour d’horizon d’un territoire en pleine effervescence.
Aux Rousses, un hiver tourné vers le confort et la découverte
La Station des Rousses continue d’investir dans la qualité d’accueil de ses visiteurs. Sur le domaine Jura sur Léman, un tapis roulant couvert fait son apparition à l’espace débutant des Jouvencelles. Un nouvel équipement qui facilitera l’apprentissage du ski pour petits et grands, dans un cadre sécurisé et confortable.
Du côté de Mont Saint Jean, l’établissement éponyme allie élégance et détente : le Domaine du Mont Saint Jean enrichit son offre hôtelière avec 13 chambres, dont deux suites spacieuses dotées d’un espace balnéo. Le restaurant, entièrement rénové, accueillera les convives tous les soirs du 15 décembre 2025 au 1er avril 2026.
Pour les amateurs d’expériences insolites, la Jura Track reprend du service au sommet des Tuffes. Ce food-truck pas comme les autres, aménagé dans une dameuse, revient pour une deuxième saison avec une carte revisitée. Une halte aussi gourmande qu’atypique, qui séduit déjà les visiteurs du massif.
Côté loisirs indoor, les Souterrains du Commando Games proposent une aventure originale mêlant défis physiques, immersion historique et esprit d’équipe. Ce parcours familial, entre escape game et aventure sportive, invite à explorer des tunnels secrets le temps des vacances scolaires.
Enfin, l’Espace des Mondes Polaires inaugure une nouvelle exposition temporaire, "Passion Polaires, quand les rêves mènent aux pôles", qui transporte le visiteur dans l’univers des explorateurs des glaces. Une expérience immersive, entre poésie et pédagogie.
Pays de Gex – Monts Jura : un territoire en mouvement
Facile d’accès depuis Genève, Lyon ou Paris, le Pays de Gex – Monts Jura cultive son image de territoire dynamique où se rencontrent nature, culture et innovation. Cette saison, l’offre s’enrichit de nouvelles adresses et d’événements mêlant patrimoine et modernité.
À Lélex, l’Hôtel du Centre a rouvert ses portes, renforçant l’offre d’hébergement au cœur de la station, tandis qu’à Échenevex, l’Auberge des Chasseurs entame un nouveau chapitre sous la direction de Sarah et Benjamin Garnache. Le couple perpétue la tradition tout en insufflant un vent de renouveau avec une cuisine de terroir raffinée et une vue imprenable sur le Mont-Blanc.
À Versonnex, une ancienne ferme se transforme en véritable lieu de vie : La Grange à Pont, nouveau tiers lieu convivial, abrite une librairie-café, une chocolaterie artisanale, un atelier de réparation de vélos et un espace de coworking. Un projet collectif qui illustre la vitalité et la créativité du territoire.
Dans la station de Mijoux, le gîte “Au Soleil Jura si Ain” accueille désormais groupes, séminaires et familles dans un cadre moderne et modulable, tandis qu’au Col de la Faucille, La Petite Chaumière, adresse historique du massif, rouvre avec des hébergements rénovés et une cuisine locale réinventée.
Des événements pour petits et grands
La saison hivernale sera aussi rythmée par une programmation culturelle et festive. Au château de Voltaire, à Ferney-Voltaire, "Lumières et Contes" illumine les fêtes de fin d’année, entre décorations féériques et veillées contées.
À Divonne-les-Bains, le "Carnaval des Animaux" transformera la ville en forêt enchantée le 29 novembre, avant l’ouverture d’une patinoire de 200 m² sous la halle Perdtemps.
