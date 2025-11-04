Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

La saison hivernale sera aussi rythmée par une programmation culturelle et festive. Au château de Voltaire, à Ferney-Voltaire, "Lumières et Contes" illumine les fêtes de fin d’année, entre décorations féériques et veillées contées.



À Divonne-les-Bains, le "Carnaval des Animaux" transformera la ville en forêt enchantée le 29 novembre, avant l’ouverture d’une patinoire de 200 m² sous la halle Perdtemps.