Station des Rousses Station familiale, multi-activités, quatre saisons

Station des Rousses possède sa propre centrale de réservation : Les Rousses Réservation

La Station des Rousses située dans les Montagnes du Jura, au cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura à côté de la frontière Suisse, est composée de 4 villages. Première station française labellisée Flocon Vert, elle a puisé son charme dans la beauté de ses paysages et la nature qu’elle préserve.



Dénomination :

Les Rousses Réservations



Date de création :

2003



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM039110004



Annick, Ingrid, Pauline et Léa vous donnent les clés pour bien préparer votre séjour, vous aident à la construction de celui-ci en répondant à vos attentes puis vous accueillent sur place toute l’année.



L’hiver venez skier dans l’un des plus beaux domaines de ski nordique français (200km de pistes) et dévaler les pistes de ski alpin sur plusieurs massifs dont un Franco-suisse.



Les paysages calmes, vallonnés, et ressourçant de la Station des Rousses, constituent également un immense terrain de jeu naturel en période estivale. Grâce à ses 2 lacs pour la baignade et une base nautique, vous pourrez vous adonner aux joies de l’eau. Laissez-vous guider au gré de vos envies sur les chemins de randonnée à pied, à VTT, à vélo et même à cheval. Découvrez également 2 golfs 18 trous, le parcours « Commando Games » au Fort des Rousses.







Séjour Ski alpin à petit prix :

dès 275€ par personne (base 2 personne).



Les joies de la glisse au mois de janvier (plus de 50 kilomètres à découvrir), séjour incluant l’hébergement, le pass « Tous Massifs » 6 jours et la location du matériel de ski (débutant ou confirmé).

→ En savoir plus

Premier séjour à la neige :

dès 175€ par personne (base 2 personnes).



Découvrir la glisse sous toutes ses formes : initiation au biathlon, à la raquette, descente en luge, balade dans la neige… Séjour multi-activités incluant l’hébergement, initiation au biathlon avec prêt de raquettes à neige.

→ En savoir plus

Séjour Randos douces :

Découvrez une nature sauvage entre lacs, forêts et combes, six circuits randonnée à combiner selon vos envies. Séjour incluant l’hébergement et le topoguide.

→ En savoir plus

Horaires : 9h-12h / 14h-18h

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

L’équipe Les Rousses Réservation

resa@lesrousses-reservation.com

Tel : +33 (0)3 84 60 55 56



Adresse postale : Maison du Tourisme - 495 rue Pasteur – 39220 LES ROUSSES



Site web : www.lesrousses-reservation.com



