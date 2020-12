A chacun son escapade Œnotourisme en Bourgogne. Convivialité, Partage, Plaisir, Qualité.

A CHACUN SON ESCAPADE est une agence réceptive spécialisée dans l’œnotourisme.

Nous concevons et animons des Escapades sur mesure au cœur des plus Grands Vignobles de Bourgogne.

A travers nos séjours, nous souhaitons partager et faire vivre à nos clients notre passion pour notre région, sa culture, sa gastronomie, ses grands vins, ses espaces naturels préservés. En route vers les « Climats du vignoble de Bourgogne » inscrits au patrimoine mondial de L’UNESCO.

Pour faciliter vos déplacements et voyager tranquille, A CHACUN SON ESCAPADE, c’est également un service de location de véhicule avec chauffeur (VTC).

A CHACUN SON ESCAPADE



2015



GROUPAMA



IM021150003







Laissez-vous guider sur la mythique route des Grands Vins de Bourgogne pour vivre des expériences inoubliables, déguster la gastronomie et les grands vins de renommée mondiale, visiter un patrimoine historique exceptionnel et admirer la diversité des paysages.



Nous organisons et animons des escapades sur mesure et privées. Escapade à la demi-journée, journée ou plus.



Choisissez l’escapade qui vous ressemble. ÉVADEZ-VOUS…DÉCOUVREZ-NOUS.



Labellisé « Vignobles & Découvertes »



Pour vos déplacements professionnels ou privés, A CHACUN SON ESCAPADE VTC vous propose ses

- Transferts (Aéroports, gares, hôtels, restaurants…)

- Mise à disposition de véhicules avec chauffeur (Séminaires, soirées, mariages, excursions

touristiques, événementiel…

● Un interlocuteur unique, de la création à la réalisation du séjour. Laissez-vous guider, nous nous occupons de tout.



● Prestations d’œnotourisme sur mesure en tour privé. Nous créons ensemble votre séjour en fonction de vos souhaits et envies. Tour privé à partir de 2 personnes.



● Notre réseau de prestataires.



● Notre adaptabilité. Nous organisons également des séjours pour les groupes (Associations, séminaires d’entreprises, cohésion d’équipe…)



● Transport en véhicule haut de gamme, tout confort. Van Mercedes classe V.





UNESCO TOUR, LES "CLIMATS" DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE.

Escapade en Côte de Nuits & Côte de Beaune (1 journée) en tour privé.



Un itinéraire d'exception, de Dijon à Meursault par la route des Grands Crus, vous promet des moments inoubliables. Nous vous convions en Côte de Nuits et Côte de Beaune pour découvrir de prestigieux domaines viticoles et déguster les grands vins de Bourgogne.



Escapade en Côte de Nuits (1 journée) en tour privé.

Terre des Grands Crus de Bourgogne, cette escapade vous mènera au cœur des plus grands vignobles et pittoresques villages de la CÔTE de NUITS.



Destination les « Champs-Elysées » de la Bourgogne, circuit-excursion sur Route des Grands Crus. Traversée des prestigieux vignobles, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Stop panorama sur le parcours et commentaires, visite et dégustation dans des domaines viticoles, déjeuner dans un restaurant au cœur du vignoble ou Déjeuner / Dégustation à la table d’hôtes d’un domaine viticole, arrêt au Château du Clos de Vougeot, monument historique d’exception, arrêt devant le Clos le plus prestigieux de Bourgogne, le Clos de la Romanée Conti.



Escapade gourmande autour de la truffe, des grands vins et du cassis.

(1 journée) en tour privé.

Une journée pour les amoureux de la nature, de la truffe, du vin et de la gastronomie.



Découverte de la truffe de Bourgogne. Moment gourmand et truffé, déjeuner "tout truffe de Bourgogne" de l'apéritif au dessert, circuit-Excursion dans le vignoble, Visite et dégustation dans un domaine en Côte de Beaune, découverte de l'univers du cassis, visite et dégustation.



→ Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site internet

Jours d'ouverture : Tous les jours, toute l’année

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Bruno SOTTY

Directeur / Gérant

contact@chacun-son-escapade.fr

bsotty21@gmail.com

Mobile : +33 (0)6 75 98 25 72



Adresse postale : A CHACUN SON ESCAPADE, 54 A route des Grands Crus, 21160 MARSANNAY-LA-CÔTE



Site web : www.chacun-son-escapade.fr/



