Active Tours est une agence réceptive spécialiste des séjours et expériences à vélo ainsi que découverte œnologique dans les régions viticoles de France.



Nous concevons les meilleurs itinéraires, pour des découvertes inédites et originales, des voyages curieux et insolites à travers la Bourgogne, la Champagne et quelques autres régions viticoles françaises. Quoi de mieux pour vivre une vraie expérience de voyage, que de parcourir les petites routes de campagne à vélo ! Découvrez l’art de vivre infusé par la pure tradition française, expérimentez différentes activités découvertes, avec une légère activité sportive, juste pour se mettre en appétit pour savourer pleinement la gastronomie de nos terroirs.



Dénomination :

Active Tours



Date de création :

2011



Garantie :

APST



Immatriculation :

Licence de Voyages IM021 – 120002



Passionnés par le voyage et le vin, et toutes les activités de plein air, nous vous ferons découvrir la France telle que vous ne la connaissez pas encore. Nous avons parcouru d’innombrables itinéraires, effectué de nombreuses visites, testé la qualité de nos prestations, mais également beaucoup d’autres activités afin de nous assurer que nous vous offrons des meilleures prestations, qui valent le détour.



Constamment à l’affût pour dénicher les trésors cachés et les endroits à visiter, nous pensons toujours à devancer d’un pas la foule pour atteindre notre objectif de vous offrir le meilleur.



Le choix des voyages est large. Il y en a pour tous les budgets et tous les goûts. Nous pouvons également personnaliser votre projet de voyage ou créer une expérience totalement nouvelle à la carte. Contactez-nous !





• Le vélo permet de profiter pleinement de paysages et de s’arrêter à tout moment



• Voyage à vélo, c’est bon pour la planète



• Nous pouvons personnaliser votre voyage et créer pour vous votre voyage sur mesure



• Nous nous occupons de tout, de la conception à la réalisation de votre voyage, vous partez tranquille



• Passionnés par notre métier et riche d’une expérience de longue durée, nous sélectionnons pour vous le meilleur



• Démarche écoresponsable et citoyenne en faisant travailler une agence indépendante et locale



• Notre culture du vin travaillée au quotidien nous permet d’avoir des accès privilégiés dans les domaines et châteaux viticoles





En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Incentive

En solo

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Circuit

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

Attractions

Aventure

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Golf

Œnologie

Rafting

Randonnée

Raquettes

Sport

Vélo

Yoga





Séjour à vélo sur les voies vertes de Bourgogne (de Beaune à Mâcon)

[6 jours / 5 nuits]

Fabuleux circuit empruntant dans la grande majorité les vélo routes sécurisées pour la pratique du vélo, et facile à suivre. Pourvue de beaux hébergements, de nombreux domaines et vignobles pour déguster les vins ainsi qu’une grande gastronomie. De Beaune à Mâcon traverserez à vélo quelques belles villes typiques Françaises comme Pommard, Puligny- Montrachet, Santenay, Givry. Vous apprécierez la beauté naturelle de la Bourgogne.



Journée guidée vélo et vins

[9h-17h]

Le meilleur moyen de voir, sentir et goûter la Bourgogne côté vins. Le circuit guidé traverse les plus beaux paysages de la côte viticole à travers les villages de Pommard, Saint-Romain, La Rochepot, Puligny-Montrachet, Meursault et Volnay.



Long weekend à vélo à Beaune

[4 jours / 3 nuits]

Pendant ce weekend à Beaune vous aurez l’occasion de découvrir les deux côtes viticoles à vélo: Côte de Nuits et Côte de Beaune. A votre rythme et sans se presser vous avancerez sur un parcours qui sillonne les vignobles aux noms prestigieux de Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, Pommard, Meursault.



Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi, et en saison 7 jours / 7

Langues parlées : Français - Anglais - Polonais



Vos contacts :

Catherine BROSSAIS

Conseiller voyages et séminaires

info@active-tours.fr

Tel : +33 (0)3 80 26 17 12



Florian GARCENOT

Conseiller voyages à vélo

florian@active-tours.fr

Tel : +33 (0)3 80 26 17 12



Guillaume FELTIN

Responsable locations

location@active-tours.fr

Tel : +33 (0)3 80 26 17 12



Adresse postale : Parc de la Bouzaize, Allée Dr Bouley, 21200 BEAUNE



Site web : http://active-tours.fr/ - https://bourgogne-evasion.fr/



