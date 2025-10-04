TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Ski : dans les stations françaises, une fréquentation au sommet cet hiver

54,8 millions de journées-skieurs pour la saison 2024-2025


Servis par un enneigement précoce et soutenu, les domaines skiables français terminent la saison 2024-2025 sur une note positive. Avec 54,8 millions de journées-skieurs, soit une hausse de 5,5% par rapport à l’an dernier, la France confirme sa place de n°2 mondial derrière les États-Unis et devant l’Autriche.


Rédigé par le Lundi 6 Octobre 2025

La saison de ski 2024-2025 s’est achevée sur une dynamique positive pour l’ensemble des massifs français - Depositphotos.com, @AlexGukBO
La saison de ski 2024-2025 s’est achevée sur une dynamique positive pour l’ensemble des massifs français.

Portée par un enneigement précoce et abondant, la fréquentation a progressé de +5,5% par rapport à l’hiver dernier et de +4,9% par rapport à la moyenne des trois hivers précédents, selon les chiffres fournis par Domaines Skiables de France.

Au total, les stations françaises ont enregistré 54,8 millions de journées-skieurs, contre 51,9 millions en 2023-2024. La France conserve ainsi sa place de n°2 mondial derrière les États-Unis (61,5 M) et devant l’Autriche (51,8 M).

La saison a démarré sous les meilleurs auspices, avec de la neige à toutes les altitudes dès décembre, suivie de longues périodes de beau temps favorisant les départs en vacances. Tous les massifs ont bénéficié de cette dynamique, en particulier ceux qui avaient souffert d’un déficit d’enneigement l’an dernier.

Après un mois de janvier en progression (+3% vs 2024), les vacances d’hiver ont confirmé l’élan (+6% de fréquentation). Si mars a marqué un léger repli, la fin de saison a rebondi grâce au décalage des vacances de clientèles anglaises et flamandes sur avril.

Ski : une clientèle internationale en croissance

Si la Savoie, la Haute-Savoie et l’Isère affichent des performances solides, ce sont surtout les massifs de moyenne altitude, Massif Central, Vosges et Jura, qui enregistrent les plus fortes progressions par rapport à 2023-2024, même si leurs résultats restent plus modestes face aux grands massifs alpins.

Côté hébergements, le taux d’occupation s’est maintenu entre 71% et 83% selon les périodes, avec des pics notables à Noël et en février.

Les villages de vacances tirent particulièrement leur épingle du jeu grâce à une offre diversifiée.

Autre tendance marquante : la hausse de la clientèle internationale, venue notamment d’Europe et d’outre-Atlantique, qui contribue à lisser la saisonnalité. La clientèle française, quant à elle, reste stable et solide.

La montagne, destination quatre saisons

La dynamique se poursuit également en été. Les stations françaises affichent une nouvelle hausse de fréquentation estivale, avec des taux d’occupation moyens autour de 65% et jusqu’à 77% dans certains villages clubs.

Randonnée, VTT, bien-être, événements sportifs et slow tourism séduisent de plus en plus de familles et de clientèles internationales en quête de nature et de fraîcheur.


