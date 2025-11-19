L'Andorre lève le voile sur sa saison d’hiver 2025-2026

La saison hivernale 2025-2026, qui doit débuter le 5 décembre pour s'achever le 6 avril (selon les conditions météorologiques), sera marquée par plusieurs événements : le Shop in Andorra Festival, le Village de Noël, la Coupe du monde de ski-alpinisme, les Championnats du monde de freeride, la Coupe du monde de ski féminin, ainsi que le Congrès mondial du tourisme de neige, montagne et bien-être.



Pour rappel, les infrastructures andorranes regroupent plus de 300 kilomètres de pistes skiables, réparties notamment sur le domaine Grandvalira Resorts, fusion de Grandvalira, Pal Arinsal et Ordino Arcalis. Ce regroupement facilite l’accès via un forfait unique, l’Andorra Pass.



Par ailleurs, des programmes de durabilité sont en cours de développement dans les stations.​



En terme de bien-être, le centre thermal Caldea est en cours de rénovation pour actualiser ses espaces et renforcer son positionnement.



Quant à la gastronomie locale, elle s’appuie sur un plan gastronomique visant à positionner l’Andorre comme une destination de haute montagne, avec un accent sur les produits locaux et la restauration de qualité.