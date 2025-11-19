L'Andorre lève le voile sur sa saison d’hiver 2025-2026

En Andorre, la saison hivernale 2025-2026 sera marquée par plusieurs événements - Depositphotos.com, @martinscphoto
L’Andorre confirme une progression soutenue de son tourisme hivernal.
Sur la dernière décennie, le nombre de visiteurs internationaux venus de marchés lointains en période hivernale a augmenté de 140%.
Cette progression s’accompagne d’une hausse des nuitées - 6,2 millions l’hiver dernier - soit une augmentation de 38%.
Parmi les visiteurs, le marché français a plus que doublé, avec 265 500 visiteurs, tandis que le marché espagnol reste majoritaire avec 1,3 million de visiteurs.
Cette croissance se traduit également par une diversification de l’offre et un recentrage vers une clientèle premium, avec un allongement des séjours.
Par ailleurs, la campagne "ÉLEVEZ votre expérience" promeut une image de l’Andorre axée sur l’altitude, la légèreté et l’enrichissement personnel, et vise à toucher huit marchés européens ainsi que des régions stratégiques en Amérique du Nord et du Sud.
Saison d’hiver 2025-2026 : les grands temps forts
La saison hivernale 2025-2026, qui doit débuter le 5 décembre pour s'achever le 6 avril (selon les conditions météorologiques), sera marquée par plusieurs événements : le Shop in Andorra Festival, le Village de Noël, la Coupe du monde de ski-alpinisme, les Championnats du monde de freeride, la Coupe du monde de ski féminin, ainsi que le Congrès mondial du tourisme de neige, montagne et bien-être.
Pour rappel, les infrastructures andorranes regroupent plus de 300 kilomètres de pistes skiables, réparties notamment sur le domaine Grandvalira Resorts, fusion de Grandvalira, Pal Arinsal et Ordino Arcalis. Ce regroupement facilite l’accès via un forfait unique, l’Andorra Pass.
Par ailleurs, des programmes de durabilité sont en cours de développement dans les stations.
En terme de bien-être, le centre thermal Caldea est en cours de rénovation pour actualiser ses espaces et renforcer son positionnement.
Quant à la gastronomie locale, elle s’appuie sur un plan gastronomique visant à positionner l’Andorre comme une destination de haute montagne, avec un accent sur les produits locaux et la restauration de qualité.
Culture, nature et patrimoine : un laboratoire du tourisme durable
Par ailleurs, l’Andorre met en avant son patrimoine naturel et culturel avec 92% du territoire classé en zone naturelle, trois parcs naturels dont un inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que des initiatives autour du tourisme durable et responsable.
Avec plus de 44 000 lits dans environ 350 établissements, le pays offre une diversité d’hébergements adaptée aux différents profils de visiteurs.
L’accessibilité est assurée par des infrastructures routières depuis l’Espagne et la France, ainsi que par un réseau de bus et des services numériques d’information touristique.
