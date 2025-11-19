TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

L'Andorre lève le voile sur sa saison d’hiver 2025-2026

L'Andorre séduit toujours plus de visiteurs en hiver


L’Andorre poursuit son développement touristique en hiver, avec un nombre croissant de visiteurs et une offre toujours plus diversifiée. L’hiver 2025-2026 sera rythmé par une saison riche en événements et nouveautés dans les domaines du ski, du bien-être, du sport et de la gastronomie.


Rédigé par le Jeudi 20 Novembre 2025

En Andorre, la saison hivernale 2025-2026 sera marquée par plusieurs événements - Depositphotos.com, @martinscphoto
En Andorre, la saison hivernale 2025-2026 sera marquée par plusieurs événements - Depositphotos.com, @martinscphoto
DITEX
L’Andorre confirme une progression soutenue de son tourisme hivernal.

Sur la dernière décennie, le nombre de visiteurs internationaux venus de marchés lointains en période hivernale a augmenté de 140%.

Cette progression s’accompagne d’une hausse des nuitées - 6,2 millions l’hiver dernier - soit une augmentation de 38%.

Parmi les visiteurs, le marché français a plus que doublé, avec 265 500 visiteurs, tandis que le marché espagnol reste majoritaire avec 1,3 million de visiteurs.

Cette croissance se traduit également par une diversification de l’offre et un recentrage vers une clientèle premium, avec un allongement des séjours.

Par ailleurs, la campagne "ÉLEVEZ votre expérience" promeut une image de l’Andorre axée sur l’altitude, la légèreté et l’enrichissement personnel, et vise à toucher huit marchés européens ainsi que des régions stratégiques en Amérique du Nord et du Sud.

Saison d’hiver 2025-2026 : les grands temps forts

Autres articles
La saison hivernale 2025-2026, qui doit débuter le 5 décembre pour s'achever le 6 avril (selon les conditions météorologiques), sera marquée par plusieurs événements : le Shop in Andorra Festival, le Village de Noël, la Coupe du monde de ski-alpinisme, les Championnats du monde de freeride, la Coupe du monde de ski féminin, ainsi que le Congrès mondial du tourisme de neige, montagne et bien-être.

Pour rappel, les infrastructures andorranes regroupent plus de 300 kilomètres de pistes skiables, réparties notamment sur le domaine Grandvalira Resorts, fusion de Grandvalira, Pal Arinsal et Ordino Arcalis. Ce regroupement facilite l’accès via un forfait unique, l’Andorra Pass.

Par ailleurs, des programmes de durabilité sont en cours de développement dans les stations.​

En terme de bien-être, le centre thermal Caldea est en cours de rénovation pour actualiser ses espaces et renforcer son positionnement.

Quant à la gastronomie locale, elle s’appuie sur un plan gastronomique visant à positionner l’Andorre comme une destination de haute montagne, avec un accent sur les produits locaux et la restauration de qualité.

Culture, nature et patrimoine : un laboratoire du tourisme durable

Par ailleurs, l’Andorre met en avant son patrimoine naturel et culturel avec 92% du territoire classé en zone naturelle, trois parcs naturels dont un inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que des initiatives autour du tourisme durable et responsable.​

Avec plus de 44 000 lits dans environ 350 établissements, le pays offre une diversité d’hébergements adaptée aux différents profils de visiteurs.

L’accessibilité est assurée par des infrastructures routières depuis l’Espagne et la France, ainsi que par un réseau de bus et des services numériques d’information touristique.


Lu 139 fois

Tags : andorre, hiver
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Quartier Libre mise sur le confort à Luleå en Laponie suédoise

Quartier Libre mise sur le confort à Luleå en Laponie suédoise
Pour cet hiver 25/26, ce sont 3 vols/semaines qui sont proposés. Et sur place la qualité de...
Mondial Tourisme
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Partez à la découverte de l’Irlande, l’Irlande du Nord et l’Écosse en 2026 !

Partez à la découverte de l’Irlande, l’Irlande du Nord et l’Écosse en 2026 !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !

L'Andorre lève le voile sur sa saison d’hiver 2025-2026

Reginald Lefevre rejoint Volotea

Sabre lance Concierge IQ pour les compagnies aériennes

Pas-de-Calais : 100 pros du tourisme accompagnés vers la transition durable

Brand News

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver
L’hiver s’installe en Europe, mais en Thaïlande, la meilleure saison pour voyager commence. Invitez...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière
AirMaG

AirMaG

Reginald Lefevre rejoint Volotea

Reginald Lefevre rejoint Volotea
CruiseMaG

CruiseMaG

Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028

Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028
Distribution

Distribution

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages
HotelMaG

Hébergement

Pullman accélère sa transformation et vise les 200 hôtels

Pullman accélère sa transformation et vise les 200 hôtels
La Travel Tech

La Travel Tech

Sabre lance Concierge IQ pour les compagnies aériennes

Sabre lance Concierge IQ pour les compagnies aériennes
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite

Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite
Partez en France

Partez en France

Pas-de-Calais : 100 pros du tourisme accompagnés vers la transition durable

Pas-de-Calais : 100 pros du tourisme accompagnés vers la transition durable
Production

Production

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York
Transport

Transport

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias