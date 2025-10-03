Ski, randonnées, activités familiales : quoi de neuf dans les stations de Haute Savoie cet hiver ?

Les stations de Haute Savoie ont fait le plein de nouveautés pour l'hiver 2025-2026 - Depositphotos.com, @svariophoto
La Haute-Savoie prépare un hiver 2025-2026 riche en nouveautés et en expériences inédites pour les amateurs de glisse, de nature et de culture.
Entre innovations sur les pistes, nouvelles installations et événements de haut niveau, les stations multiplient les initiatives pour séduire familles, sportifs et passionnés de montagne.
Grande nouveauté de la saison : la traversée Contamines - Arêches, un itinéraire inédit de ski de randonnée au cœur du Beaufortain. Conçue et encadrée par la Compagnie des Guides des Contamines, cette aventure de quatre jours relie deux vallées emblématiques et offre une immersion totale dans des paysages sauvages et authentiques.
Au programme : passage de cols d’altitude, descentes engagées et soirées partagées dans des refuges, certains non gardés, pour une expérience au plus près de la montagne.
Les participants traverseront les refuges des Prés, du Plan de la Lai et de Presset, face à la majestueuse Pierra Menta. Destiné aux pratiquants aguerris, ce raid est autant une aventure humaine qu’un défi sportif : on y cuisine ensemble, on lit la carte au petit matin et chaque étape devient un prétexte à la contemplation.
Cette initiative s’inscrit dans une logique de tourisme responsable et itinérant, qui valorise le ski de randonnée encadré et respectueux de l’environnement.
Entre innovations sur les pistes, nouvelles installations et événements de haut niveau, les stations multiplient les initiatives pour séduire familles, sportifs et passionnés de montagne.
Grande nouveauté de la saison : la traversée Contamines - Arêches, un itinéraire inédit de ski de randonnée au cœur du Beaufortain. Conçue et encadrée par la Compagnie des Guides des Contamines, cette aventure de quatre jours relie deux vallées emblématiques et offre une immersion totale dans des paysages sauvages et authentiques.
Au programme : passage de cols d’altitude, descentes engagées et soirées partagées dans des refuges, certains non gardés, pour une expérience au plus près de la montagne.
Les participants traverseront les refuges des Prés, du Plan de la Lai et de Presset, face à la majestueuse Pierra Menta. Destiné aux pratiquants aguerris, ce raid est autant une aventure humaine qu’un défi sportif : on y cuisine ensemble, on lit la carte au petit matin et chaque étape devient un prétexte à la contemplation.
Cette initiative s’inscrit dans une logique de tourisme responsable et itinérant, qui valorise le ski de randonnée encadré et respectueux de l’environnement.
Contamines-Montjoie : une station sportive et familiale
Autres articles
Les Contamines-Montjoie confirmeront leur réputation de terre de compétitions alpines et nordiques.
La finale de la Coupe du Monde de Télémark se tiendra du 12 au 14 mars 2026, poursuivant l’élan des Championnats du Monde 2025.
La station accueillera également la Coupe d’Europe de Skicross, le SAMSE Biathlon Tour et le Tournoi international de curling Open Air, unique en France.
Pour les familles et les amateurs de loisirs doux, elle proposera de nouveaux parcours d’orientation permanents, un Espace Loisirs Orientation, le Ludo Park, des animations pour enfants et des espaces bien-être avec le spa Eaux ma Biche et le Spa Montagnes du Monde des Chalets Làska.
Les Contamines-Montjoie multiplient également les aménagements pour conjuguer sport, nature et détente.
Côté infrastructures, la Ferme du Praz devient un centre stratégique pour les athlètes nordiques, avec 20 couchages, une salle de repas et des équipements adaptés à la préparation physique et mentale des sportifs.
La finale de la Coupe du Monde de Télémark se tiendra du 12 au 14 mars 2026, poursuivant l’élan des Championnats du Monde 2025.
La station accueillera également la Coupe d’Europe de Skicross, le SAMSE Biathlon Tour et le Tournoi international de curling Open Air, unique en France.
Pour les familles et les amateurs de loisirs doux, elle proposera de nouveaux parcours d’orientation permanents, un Espace Loisirs Orientation, le Ludo Park, des animations pour enfants et des espaces bien-être avec le spa Eaux ma Biche et le Spa Montagnes du Monde des Chalets Làska.
Les Contamines-Montjoie multiplient également les aménagements pour conjuguer sport, nature et détente.
Côté infrastructures, la Ferme du Praz devient un centre stratégique pour les athlètes nordiques, avec 20 couchages, une salle de repas et des équipements adaptés à la préparation physique et mentale des sportifs.
Megève, Chamonix et Vars : culture, événements et nouvelles expériences
À Chamonix, la saison sera rythmée par des festivals et événements majeurs :
- la Fête de la Science du 03 au 13 octobre 2025,
- le Chamonix Photo Festival du 31 octobre au 02 novembre 2025,
- le Kandahar Junior les 09, 10, 11 janvier 2026,
- la Coupe d’Europe féminine de ski alpin les 23 et 24 janvier 2026,
- la Trace des Grands les 08 et 09 mars 2026,
- le Chamonix Unlimited Festival du 26 au 30 Mars 2026
- le Freeride Day le 3 mai.
À Megève, le Festival Classiquicime revient du 26 au 29 mars 2026, mêlant musique classique et performances en altitude.
Le village accueillera également l’événement automobile et solidaire L’Élégance a du Cœur (31 janvier - 1er février), en soutien aux enfants malades. Le grand sapin de Noël, illuminé en collaboration avec la Maison Messika, promet une féérie renouvelée.
À Vars, deux nouveaux établissements 4 étoiles ouvrent leurs portes : le Sowell Hôtels L’Alpe Blanche et le Sowell Family Vars, avec formules tout compris, restaurants, espace bien-être et services adaptés aux familles et groupes.
La station développe aussi son offre d’activités hors-ski : luge sur rail, Mountain Kart, raquettes nocturnes, sorties chiens de traîneaux, construction d’igloo, piscine extérieure chauffée et soirées fondue. Des offres avantageuses comme "Happy Days" ou le forfait Tribu rendent la station plus accessible.
- la Fête de la Science du 03 au 13 octobre 2025,
- le Chamonix Photo Festival du 31 octobre au 02 novembre 2025,
- le Kandahar Junior les 09, 10, 11 janvier 2026,
- la Coupe d’Europe féminine de ski alpin les 23 et 24 janvier 2026,
- la Trace des Grands les 08 et 09 mars 2026,
- le Chamonix Unlimited Festival du 26 au 30 Mars 2026
- le Freeride Day le 3 mai.
À Megève, le Festival Classiquicime revient du 26 au 29 mars 2026, mêlant musique classique et performances en altitude.
Le village accueillera également l’événement automobile et solidaire L’Élégance a du Cœur (31 janvier - 1er février), en soutien aux enfants malades. Le grand sapin de Noël, illuminé en collaboration avec la Maison Messika, promet une féérie renouvelée.
À Vars, deux nouveaux établissements 4 étoiles ouvrent leurs portes : le Sowell Hôtels L’Alpe Blanche et le Sowell Family Vars, avec formules tout compris, restaurants, espace bien-être et services adaptés aux familles et groupes.
La station développe aussi son offre d’activités hors-ski : luge sur rail, Mountain Kart, raquettes nocturnes, sorties chiens de traîneaux, construction d’igloo, piscine extérieure chauffée et soirées fondue. Des offres avantageuses comme "Happy Days" ou le forfait Tribu rendent la station plus accessible.
Haute-Savoie : quelles nouvelles installations dans les domaines skiables ?
Pour cet hiver 2025-2026, plusieurs stations de Haute-Savoie améliorent leurs domaines et infrastructures ou en installent de nouvelles. C'est le cas pour :
Flaine : quatre pisteurs supplémentaires, drones, intelligence artificielle pour l’analyse des accidents et sécurité renforcée ;
Praz de Lys Sommand : ouverture de la piste "Jora", mêlant ski et découverte de la faune locale ;
- Grand Massif : la piste des Cascades passe en rouge, pour un défi accru ;
- Les Contamines-Montjoie : nouveau téléski "Les Foyères" pour débutants et familles ;
- Les Gets : nouveau télésiège débrayable 8 places sur le secteur de la Rosta ;
- Combloux : mise en service de la télécabine Beauregard ;
- Grand-Bornand : remplacement du télésiège de la Taverne par un modèle reconditionné ;
- Passy Plaine-Joux : nouveau télésiège 4 saisons ;
- Saint-Gervais : aménagement du front de neige du Bettex avec restaurant familial et consignes à ski ;
- Samoëns 1600 : sentier piétonnier sécurisé et balisé au sommet de la télécabine.
Flaine : quatre pisteurs supplémentaires, drones, intelligence artificielle pour l’analyse des accidents et sécurité renforcée ;
Praz de Lys Sommand : ouverture de la piste "Jora", mêlant ski et découverte de la faune locale ;
- Grand Massif : la piste des Cascades passe en rouge, pour un défi accru ;
- Les Contamines-Montjoie : nouveau téléski "Les Foyères" pour débutants et familles ;
- Les Gets : nouveau télésiège débrayable 8 places sur le secteur de la Rosta ;
- Combloux : mise en service de la télécabine Beauregard ;
- Grand-Bornand : remplacement du télésiège de la Taverne par un modèle reconditionné ;
- Passy Plaine-Joux : nouveau télésiège 4 saisons ;
- Saint-Gervais : aménagement du front de neige du Bettex avec restaurant familial et consignes à ski ;
- Samoëns 1600 : sentier piétonnier sécurisé et balisé au sommet de la télécabine.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille