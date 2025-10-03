Ski, randonnées, activités familiales : quoi de neuf dans les stations de Haute Savoie cet hiver ?

Pour cet hiver 2025-2026, plusieurs stations de Haute-Savoie améliorent leurs domaines et infrastructures ou en installent de nouvelles. C'est le cas pour :



Flaine : quatre pisteurs supplémentaires, drones, intelligence artificielle pour l’analyse des accidents et sécurité renforcée ;



Praz de Lys Sommand : ouverture de la piste "Jora", mêlant ski et découverte de la faune locale ;



- Grand Massif : la piste des Cascades passe en rouge, pour un défi accru ;



- Les Contamines-Montjoie : nouveau téléski "Les Foyères" pour débutants et familles ;



- Les Gets : nouveau télésiège débrayable 8 places sur le secteur de la Rosta ;



- Combloux : mise en service de la télécabine Beauregard ;



- Grand-Bornand : remplacement du télésiège de la Taverne par un modèle reconditionné ;



- Passy Plaine-Joux : nouveau télésiège 4 saisons ;



- Saint-Gervais : aménagement du front de neige du Bettex avec restaurant familial et consignes à ski ;



- Samoëns 1600 : sentier piétonnier sécurisé et balisé au sommet de la télécabine.