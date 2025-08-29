Qatar Airways renforce son programme hiver

Qatar Airways prépare une saison hivernale 2025-2026 placée sous le signe de la croissance, avec une augmentation de ses fréquences vers plus de 15 destinations.
L'objectif est de répondre à la demande croissante des voyageurs et offrir davantage de flexibilité via son hub de Doha, l’Aéroport International de Hamad.
La compagnie qatarie marque un coup fort sur le marché européen, notamment avec un record de 10 vols par jour vers Londres Heathrow, en plus des deux vols quotidiens opérés par British Airways.
Des hausses de fréquence sont également prévues depuis Berlin, Dublin, Francfort et Madrid.
"Nous constatons une hausse constante de la demande vers certaines destinations clés comme Londres, Dublin, Le Cap ou São Paulo. Cet hiver, notre partenariat avec Virgin Australia permettra aussi le lancement de vols entre Melbourne et Doha, et nous reprendrons la desserte de Canberra", explique Thierry Antinori, Chief Commercial Officer de Qatar Airways.
L'objectif est de répondre à la demande croissante des voyageurs et offrir davantage de flexibilité via son hub de Doha, l’Aéroport International de Hamad.
La compagnie qatarie marque un coup fort sur le marché européen, notamment avec un record de 10 vols par jour vers Londres Heathrow, en plus des deux vols quotidiens opérés par British Airways.
Des hausses de fréquence sont également prévues depuis Berlin, Dublin, Francfort et Madrid.
"Nous constatons une hausse constante de la demande vers certaines destinations clés comme Londres, Dublin, Le Cap ou São Paulo. Cet hiver, notre partenariat avec Virgin Australia permettra aussi le lancement de vols entre Melbourne et Doha, et nous reprendrons la desserte de Canberra", explique Thierry Antinori, Chief Commercial Officer de Qatar Airways.
Qatar Airways : les ajustements du programme hivernal
Autres articles
-
Quand Bad Bunny dynamise les flux touristiques vers Paris
-
Train plus cher que l’avion : "une question de volonté politique" [ABO]
-
Les compagnies aériennes du Golfe face à la tempête géopolitique [ABO]
-
Qatar Airways : des perturbations de vols à prévoir
-
Qatar Airways signe un accord historique avec Boeing et GE Aerospace
Parmi les principaux ajustements du programme hivernal, Qatar Airways augmente ses fréquences vers l’Afrique avec Le Cap, désormais desservi 12 fois par semaine contre 10 auparavant, Johannesburg passant de 14 à 18 vols hebdomadaires, et Casablanca de 4 à 5 vols.
En Europe, Londres Heathrow bénéficiera de 10 vols par jour, Dublin de 17 vols par semaine, Berlin et Francfort de 21 vols hebdomadaires chacun, tandis que Madrid verra sa fréquence passer à 17 vols par semaine.
En Asie et au Moyen-Orient, Abu Dhabi accueillera désormais 6 vols par jour, Sharjah 7 vols, et les destinations touristiques comme les Maldives et Phuket compteront 4 vols quotidiens, tandis que Tokyo Narita passera de 11 à 14 vols par semaine.
Enfin, sur le continent américain, São Paulo sera desservi 18 fois par semaine et Toronto 7 fois.
En Europe, Londres Heathrow bénéficiera de 10 vols par jour, Dublin de 17 vols par semaine, Berlin et Francfort de 21 vols hebdomadaires chacun, tandis que Madrid verra sa fréquence passer à 17 vols par semaine.
En Asie et au Moyen-Orient, Abu Dhabi accueillera désormais 6 vols par jour, Sharjah 7 vols, et les destinations touristiques comme les Maldives et Phuket compteront 4 vols quotidiens, tandis que Tokyo Narita passera de 11 à 14 vols par semaine.
Enfin, sur le continent américain, São Paulo sera desservi 18 fois par semaine et Toronto 7 fois.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille