TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo AirMaG  
Recherche avancée

Qatar Airways renforce son programme hiver

Une augmentation des fréquences en Europe et dans le monde


Pour la saison hivernale 2025-2026, Qatar Airways renforce sa présence internationale avec une hausse des fréquences vers plus de 15 destinations, dont Londres, Dublin, Berlin et São Paulo.


Rédigé par le Lundi 1 Septembre 2025

Qatar Airways renforce sa présence internationale - Depositphotos @ mysterious
Qatar Airways renforce sa présence internationale - Depositphotos @ mysterious
TAP Air Portugal
Qatar Airways prépare une saison hivernale 2025-2026 placée sous le signe de la croissance, avec une augmentation de ses fréquences vers plus de 15 destinations.

L'objectif est de répondre à la demande croissante des voyageurs et offrir davantage de flexibilité via son hub de Doha, l’Aéroport International de Hamad.

La compagnie qatarie marque un coup fort sur le marché européen, notamment avec un record de 10 vols par jour vers Londres Heathrow, en plus des deux vols quotidiens opérés par British Airways.

Des hausses de fréquence sont également prévues depuis Berlin, Dublin, Francfort et Madrid.

"Nous constatons une hausse constante de la demande vers certaines destinations clés comme Londres, Dublin, Le Cap ou São Paulo. Cet hiver, notre partenariat avec Virgin Australia permettra aussi le lancement de vols entre Melbourne et Doha, et nous reprendrons la desserte de Canberra", explique Thierry Antinori, Chief Commercial Officer de Qatar Airways.

Qatar Airways : les ajustements du programme hivernal

Autres articles
Parmi les principaux ajustements du programme hivernal, Qatar Airways augmente ses fréquences vers l’Afrique avec Le Cap, désormais desservi 12 fois par semaine contre 10 auparavant, Johannesburg passant de 14 à 18 vols hebdomadaires, et Casablanca de 4 à 5 vols.

En Europe, Londres Heathrow bénéficiera de 10 vols par jour, Dublin de 17 vols par semaine, Berlin et Francfort de 21 vols hebdomadaires chacun, tandis que Madrid verra sa fréquence passer à 17 vols par semaine.

En Asie et au Moyen-Orient, Abu Dhabi accueillera désormais 6 vols par jour, Sharjah 7 vols, et les destinations touristiques comme les Maldives et Phuket compteront 4 vols quotidiens, tandis que Tokyo Narita passera de 11 à 14 vols par semaine.

Enfin, sur le continent américain, São Paulo sera desservi 18 fois par semaine et Toronto 7 fois.


Lu 304 fois

Tags : avion, hiver, qatar airways
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 29 Août 2025 - 10:35 Korean Air investit massivement auprès de Boeing

Vendredi 29 Août 2025 - 10:19 Twin Jet ouvre deux nouvelles lignes entre grandes métropoles régionales

ANA

Brand news AirMaG

Le groupe Euroairlines renforce la liaison entre l'Europe et la République Dominicaine

Le groupe Euroairlines renforce la liaison entre l'Europe et la République Dominicaine
La compagnie aérienne volera tous les samedis à partir du 18 octobre, au prix de 639 euros, avec...
Dernière heure

À Paris, les Fables de La Fontaine prennent vie dans une exposition immersive

Le Havre : bilan solide et nouvelles grues pour le terminal croisière

Grégory Gérard (Nouvelles Frontières) quitte TUI France

Interhome : Jörg Herrmann reprend seul la direction

JEAN-FRANCOIS MICHEL

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Responsable Concept voyages H/F - CDI - (Lumbres (62))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
Distribution

Distribution

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?
Partez en France

Partez en France

À Paris, les Fables de La Fontaine prennent vie dans une exposition immersive

À Paris, les Fables de La Fontaine prennent vie dans une exposition immersive
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

États-Unis : l'ESTA passera à 40 USD dès le 30 septembre 2025

États-Unis : l'ESTA passera à 40 USD dès le 30 septembre 2025
Production

Production

Grégory Gérard (Nouvelles Frontières) quitte TUI France

Grégory Gérard (Nouvelles Frontières) quitte TUI France
AirMaG

AirMaG

Qatar Airways renforce son programme hiver

Qatar Airways renforce son programme hiver
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
La Travel Tech

La Travel Tech

Îles de Guadeloupe : le site web fait peau neuve

Îles de Guadeloupe : le site web fait peau neuve
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection prend de l’altitude et s’installe à Valmorel

MGallery Collection prend de l’altitude et s’installe à Valmorel
HotelMaG

Hébergement

Hyatt accélère son développement grâce à l’acquisition de Playa Hotels

Hyatt accélère son développement grâce à l’acquisition de Playa Hotels
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : bilan solide et nouvelles grues pour le terminal croisière

Le Havre : bilan solide et nouvelles grues pour le terminal croisière
TravelJobs

Emploi & Formation

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias