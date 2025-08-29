Qatar Airways renforce son programme hiver

Nous constatons une hausse constante de la demande vers certaines destinations clés comme Londres, Dublin, Le Cap ou São Paulo. Cet hiver, notre partenariat avec Virgin Australia permettra aussi le lancement de vols entre Melbourne et Doha, et nous reprendrons la desserte de Canberra

Qatar Airways prépare une saisonplacée sous le signe de la, avec une augmentation de ses fréquences vers plus deL'objectif est de répondre àdes voyageurs et offrir davantage de flexibilité via son hub de Doha, l’Aéroport International de Hamad.La compagnie qatarie marque un coup fort sur le marché européen, notamment avec un record devers Londres Heathrow, en plus des deux vols quotidiens opérés parDes hausses de fréquence sont également prévues depuis Berlin, Dublin, Francfort et Madrid.", explique Thierry Antinori , Chief Commercial Officer de Qatar Airways.