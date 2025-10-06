TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Le groupe ferroviaire investit 2 milliards d’euros dans 50 rames à deux niveaux


Eurostar annonce une commande de 50 nouvelles rames à grande vitesse auprès d’Alstom. Baptisée Eurostar Celestia, cette nouvelle génération de trains à grande vitesse vise à atteindre les 30 millions de passagers.


Rédigé par le Mercredi 22 Octobre 2025

Train Eurostar Celestia en gare de Paris-Nord, Londres St-Pancras ou Bruxelles Midi. Image générée par intelligence artificielle. Les couleurs et la livrée ne sont pas définitifs. ©ALSTOM SA ©SPEEDINNOV SAS 2025. Advanced & Creative Design | Avelia Horizon™.
Train Eurostar Celestia en gare de Paris-Nord, Londres St-Pancras ou Bruxelles Midi. Image générée par intelligence artificielle. Les couleurs et la livrée ne sont pas définitifs. ©ALSTOM SA ©SPEEDINNOV SAS 2025. Advanced & Creative Design | Avelia Horizon™.
Eurostar a officialisé la signature d’un contrat avec Alstom pour la construction de 50 nouvelles rames à grande vitesse, représentant un investissement total de 2 milliards d’euros.

Trente trains ont été commandés dans l’immédiat, tandis qu’une option porte sur vingt unités supplémentaires.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement d’Eurostar Group, qui prévoit une augmentation de 30 % de sa capacité de transport afin d’atteindre les 30 millions de passagers par an.

Eurostar : de futures destinations comme Genève et Francfort

La nouvelle flotte, baptisée Eurostar Celestia, sera basée sur la plateforme Avelia Horizon d’Alstom et interopérable sur les cinq pays actuellement desservis, ainsi que sur de futures destinations comme Genève et Francfort.

Chaque rame de 200 mètres sera dotée d'environ 540 places, soit une hausse de 20 % par rapport à la génération actuelle, et pourra circuler en formation double pour atteindre 1 080 sièges.

Les premières unités entreront en service commercial en mai 2031, après une phase de tests débutant en janvier de la même année.

À cette date, six trains Celestia seront opérationnels, rejoignant la flotte existante de 17 e320. À terme, Eurostar exploitera 67 trains à grande vitesse.

Une commande qualifiée d'historique

« Cette commande historique marque la concrétisation de notre stratégie de croissance ambitieuse », a déclaré Gwendoline Cazenave, CEO d’Eurostar. « Les clients peuvent s’attendre à une expérience Eurostar unique, incarnée par un train très spécial : Eurostar Celestia. Nous vivons l’âge d’or des voyages internationaux durables et Eurostar fait la course en tête. »

Alain Krakovitch, Président d’Eurostar Group, a souligné « une étape clé pour la croissance de SNCF Voyageurs en Europe », estimant que ces nouvelles rames permettront d’« accroître la fréquence, la capacité et les destinations proposées ».

Henri Poupart-Lafarge, Directeur général d’Alstom, a pour sa part salué « un train nouvelle génération conjuguant performance technologique, efficacité énergétique et confort passager », reflet d’une « mobilité européenne durable et compétitive ».

