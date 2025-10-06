Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

La nouvelle flotte, baptisée Eurostar Celestia, sera basée sur la plateforme Avelia Horizon d’Alstom et interopérable sur les cinq pays actuellement desservis, ainsi que sur de futures destinations comme Genève et Francfort.



Chaque rame de 200 mètres sera dotée d'environ 540 places, soit une hausse de 20 % par rapport à la génération actuelle, et pourra circuler en formation double pour atteindre 1 080 sièges.



Les premières unités entreront en service commercial en mai 2031, après une phase de tests débutant en janvier de la même année.



À cette date, six trains Celestia seront opérationnels, rejoignant la flotte existante de 17 e320. À terme, Eurostar exploitera 67 trains à grande vitesse.