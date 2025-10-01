Nouveaux looks à bord : Eurostar rhabille ses équipes !

À partir du 1er octobre 2025, les 2.600 collaborateurs d’Eurostar porteront une nouvelle collection d’uniformes, pensée pour allier élégance, confort et esprit européen.
Eurostar a levé le voile sur ses nouveaux uniformes lors d’un défilé inédit à bord d’un de ses trains, en gare de Paris-Nord.
Pour la première fois depuis plus de dix ans, l’ensemble du personnel, en train comme en gare, arborera une tenue unifiée.
Signée par la créatrice française Emmanuelle Plescoff, la collection s’inspire de l’Europe dans toute sa diversité, "l’élégance française se traduit par un bleu marine monochrome aux coupes épurées, tandis que l’art urbain de Bruxelles et d’Amsterdam apparaît sur des foulards à imprimé graffiti, et la créativité britannique se manifeste par des Dr. Martens vertes, accessoires emblématiques de cette nouvelle garde-robe" explique-t-elle.
Eurostar a levé le voile sur ses nouveaux uniformes lors d’un défilé inédit à bord d’un de ses trains, en gare de Paris-Nord.
Pour la première fois depuis plus de dix ans, l’ensemble du personnel, en train comme en gare, arborera une tenue unifiée.
Signée par la créatrice française Emmanuelle Plescoff, la collection s’inspire de l’Europe dans toute sa diversité, "l’élégance française se traduit par un bleu marine monochrome aux coupes épurées, tandis que l’art urbain de Bruxelles et d’Amsterdam apparaît sur des foulards à imprimé graffiti, et la créativité britannique se manifeste par des Dr. Martens vertes, accessoires emblématiques de cette nouvelle garde-robe" explique-t-elle.
Eurostar mise sur un uniforme unique pour tous ses collaborateurs
Autres articles
-
Londres : Eurostar veut doubler la capacité de St. Pancras d’ici 2030
-
Eurostar : Francfort et Genève en direct depuis Londres d'ici 2030
-
Eurostar dévoile son nouvel Eurostar Premier Lounge à Paris
-
Eurostar relance sa liaison directe Amsterdam-Londres
-
De nouvelles classes et nouveaux services chez Eurostar Group
Pensée pour tous les genres et toutes les morphologies, la collection comprend 54 pièces interchangeables, permettant aux collaborateurs d’exprimer leur personnalité tout en conservant une apparence professionnelle.
Conçue en collaboration avec 80 employés pendant plus de deux ans, elle allie "confort, fonctionnalité et style", avec des tissus respirants et extensibles inspirés de l’industrie sportive.
Eurostar mise également sur une fabrication durable : les uniformes sont produits dans la région Euromed selon des standards ESG stricts, en utilisant des matériaux écologiques comme le coton biologique et le polyester recyclé.
La compagnie met en place un programme de recyclage pour ses anciens uniformes, assurant leur réutilisation dans des matelas ou doublures pour paniers suspendus.
"Cette collection reflète pleinement notre identité et notre héritage, tout en incarnant notre esprit européen tourné vers l’avenir", souligne Gwendoline Cazenave, CEO d’Eurostar. "Chic, élégante et emblématique, elle permet à nos collaborateurs de faire vivre à nos passagers une expérience unique dès le premier regard."
A lire aussi : De nouvelles classes et nouveaux services chez Eurostar Group
Conçue en collaboration avec 80 employés pendant plus de deux ans, elle allie "confort, fonctionnalité et style", avec des tissus respirants et extensibles inspirés de l’industrie sportive.
Eurostar mise également sur une fabrication durable : les uniformes sont produits dans la région Euromed selon des standards ESG stricts, en utilisant des matériaux écologiques comme le coton biologique et le polyester recyclé.
La compagnie met en place un programme de recyclage pour ses anciens uniformes, assurant leur réutilisation dans des matelas ou doublures pour paniers suspendus.
"Cette collection reflète pleinement notre identité et notre héritage, tout en incarnant notre esprit européen tourné vers l’avenir", souligne Gwendoline Cazenave, CEO d’Eurostar. "Chic, élégante et emblématique, elle permet à nos collaborateurs de faire vivre à nos passagers une expérience unique dès le premier regard."
A lire aussi : De nouvelles classes et nouveaux services chez Eurostar Group
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille