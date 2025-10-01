TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Nouveaux looks à bord : Eurostar rhabille ses équipes !

30 ans d’héritage et une touche moderne


Après plus de dix ans sans changement, Eurostar dévoile ses nouveaux uniformes. Dès le 1er octobre 2025, les 2 600 collaborateurs de la compagnie porteront cette collection pensée pour tous "les genres" et toutes "les morphologies".


Rédigé par le Mercredi 1 Octobre 2025

Eurostar dévoile ses nouveaux uniformes - ©AméliaBrille
Eurostar dévoile ses nouveaux uniformes - ©AméliaBrille
Aer Lingus
À partir du 1er octobre 2025, les 2.600 collaborateurs d’Eurostar porteront une nouvelle collection d’uniformes, pensée pour allier élégance, confort et esprit européen.

Eurostar a levé le voile sur ses nouveaux uniformes lors d’un défilé inédit à bord d’un de ses trains, en gare de Paris-Nord.

Pour la première fois depuis plus de dix ans, l’ensemble du personnel, en train comme en gare, arborera une tenue unifiée.

Signée par la créatrice française Emmanuelle Plescoff, la collection s’inspire de l’Europe dans toute sa diversité, "l’élégance française se traduit par un bleu marine monochrome aux coupes épurées, tandis que l’art urbain de Bruxelles et d’Amsterdam apparaît sur des foulards à imprimé graffiti, et la créativité britannique se manifeste par des Dr. Martens vertes, accessoires emblématiques de cette nouvelle garde-robe" explique-t-elle.

Eurostar mise sur un uniforme unique pour tous ses collaborateurs

Autres articles
Pensée pour tous les genres et toutes les morphologies, la collection comprend 54 pièces interchangeables, permettant aux collaborateurs d’exprimer leur personnalité tout en conservant une apparence professionnelle.

Conçue en collaboration avec 80 employés pendant plus de deux ans, elle allie "confort, fonctionnalité et style", avec des tissus respirants et extensibles inspirés de l’industrie sportive.

Eurostar mise également sur une fabrication durable : les uniformes sont produits dans la région Euromed selon des standards ESG stricts, en utilisant des matériaux écologiques comme le coton biologique et le polyester recyclé.

La compagnie met en place un programme de recyclage pour ses anciens uniformes, assurant leur réutilisation dans des matelas ou doublures pour paniers suspendus.

"Cette collection reflète pleinement notre identité et notre héritage, tout en incarnant notre esprit européen tourné vers l’avenir", souligne Gwendoline Cazenave, CEO d’Eurostar. "Chic, élégante et emblématique, elle permet à nos collaborateurs de faire vivre à nos passagers une expérience unique dès le premier regard."

A lire aussi : De nouvelles classes et nouveaux services chez Eurostar Group


Lu 231 fois

Tags : eurostar, uniforme
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 1 Octobre 2025 - 07:21 Grève 2 octobre : quel impact dans les transports ?

Vendredi 19 Septembre 2025 - 11:50 TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

Mondial Tourisme
Dernière heure

Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !

Le tourisme chilien veut reconquérir les 87000 touristes français d'avant Covid

Viva Resorts by Wyndham nomme un nouveau directeur des ventes Europe

Nouveaux looks à bord : Eurostar rhabille ses équipes !

maeva rachète Parcel Tiny House

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

BEAU VOYAGE - Conseiller.ère Voyages sur-mesure expérimenté.e - CDI - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

Condamnation pénale du dirigeant de Visamundi

Condamnation pénale du dirigeant de Visamundi
Partez en France

Partez en France

maeva rachète Parcel Tiny House

maeva rachète Parcel Tiny House
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le tourisme chilien veut reconquérir les 87000 touristes français d'avant Covid

Le tourisme chilien veut reconquérir les 87000 touristes français d'avant Covid
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
AirMaG

AirMaG

Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !

Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !
Transport

Transport

Nouveaux looks à bord : Eurostar rhabille ses équipes !

Nouveaux looks à bord : Eurostar rhabille ses équipes !
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !

Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains
HotelMaG

Hébergement

Radisson Individuals franchit le cap des 100 hôtels et enrichit son offre

Radisson Individuals franchit le cap des 100 hôtels et enrichit son offre
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa trace sa route entre Caraïbes, Méditerranée et Asie cet hiver !

Costa trace sa route entre Caraïbes, Méditerranée et Asie cet hiver !
TravelJobs

Emploi & Formation

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias