Pour accompagner cette montée en puissance, Eurostar inaugure également un terminal transmanche ultramoderne au sein de la gare d’Amsterdam Centraal.Ce nouvel espace a été conçu pourtout en respectant desUneavec des matériaux, une cote énergétique A+ et un revêtement de sol neutre en carbone.Unegrâce au, un système d’information en temps réel et un éclairage intelligent.Desavec une variété d’assises pensées pour la détente et la productivité, ainsi qu’un espace à faible stimulus pour les voyageurs en quête de sérénité.Uneavec du café préparé par un barista et des pâtisseries fraîches, créant ainsi une atmosphère agréable avant l’embarquement.