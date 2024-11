De nouvelles classes et nouveaux services chez Eurostar Group

« On a essayé de piocher le meilleur des deux cadres proposés par Thalys et Eurostar. On a rendu beaucoup plus accessible la possibilité d'avoir des remises pour les entreprises, puisqu’elles combinent désormais leurs voyages sur plus de routes qu'auparavant et que nous avons baissé les seuils d'accès »

« Nous avons réduit aussi la paperasse et la complexité pour les départements juridiques et les travel managers. S'assurer que les choses sont au plus simple et que cette fusion bénéficie vraiment aux clients corporates. »

« Au-delà de 100 000 euros, l’offre est un peu plus personnalisée et un account manager est dédié »