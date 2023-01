Fusion Thalys, Eurostar : objectif, 30 millions de passagers par an en 2030

Consciente que le défi du changement climatique et la demande croissante pour des voyages éco-responsables et durables en Europe représente un enjeu capital, la holding Eurostar Group et sa marque Eurostar va faire le choix « d’options de voyage toujours plus écologiques ».



« L'empreinte carbone d'un passager pour un vol entre Londres et Amsterdam équivaut par exemple à sept voyages en Eurostar. En tant que plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse en Europe - traversant cinq pays et reliant 245 millions de personnes -, il y a donc un immense potentiel pour favoriser le recours à des modes de transport plus durables » résume Gwendoline Cazenave.