Eurostar, transporteur de trois équipes olympiques et paralympiques en 2024

Nous nous préparons toutes et tous à accueillir nos clients pour ces moments inoubliables à Paris en 2024.



Les Jeux de Paris ont l'ambition d'être les plus respectueux de l'environnement, nous sommes donc très heureux de soutenir les équipes Olympiques et Paralympiques anglaises, belges et néerlandaises, en leur proposant le voyage le plus durable qui soit

Le lounge Thalys situé au niveau de la Gare du Nord à Paris était trop exigu pour accueillirce lundi 3 juillet 2023.Il fallait même jouer des coudes pour entendre le message délivré par Gwendoline Cazenave, directrice générale Eurostar Group. Mais chacun l’aura compris. L'entreprise proclame sa fierté d’être le transporteur ", a déclaré Gwendoline Cazenave.