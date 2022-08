Gwendoline Cazenave nouvelle CEO d’Eurostar Group

Gwendoline Cazenave prendra les fonctions de CEO d’Eurostar Group le 1er octobre prochain et succèdera à Jacques Damas, CEO d’Eurostar depuis octobre 2020 et CEO de la société holding Eurostar Group depuis sa création le 1er mai dernier.



Auparavant dirigeante chez SNCF, Gwendoline Cazenave a occupé la fonction de Directrice du TGV Atlantique, de Directrice Finances, Stratégie et Juridique de l’activité SNCF Voyages et diverses responsabilités stratégiques et opérationnelles au sein de l’activité TER.



" Elle possède une expertise reconnue en matière de gouvernance, à travers plusieurs mandats non exécutifs d’administratrice " indique un communiqué de presse.