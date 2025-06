Eurostar : Francfort et Genève en direct depuis Londres d'ici 2030

la croissance du nombre de passagers

Malgré un contexte économique difficile, Eurostar se développe et affiche des ambitions audacieuses pour l'avenir. Notre nouvelle flotte permettra à nos clients de découvrir de nouvelles destinations, notamment des trains directs entre Londres et l'Allemagne, et pour la première fois entre Londres et la Suisse. Un nouvel âge d'or du voyage international durable est arrivé

2024 est une année exceptionnelle, couronnée par les succès des Jeux Olympiques. Eurostar est en bonne position pour accueillir 30 millions de passagers et l'ambition de développer nos services européens reste forte

Ces annonces interviennent alors qu'Eurostar a réalisé un(+2%) et un EBITDA de 346 millions d'euros lors de son exercice 2024, qui s'appuie sur "" et "", et ce, malgré l'inflation et l'augmentation des coûts fixes.Au cours du dernier exercice, le nombre de passagers a dépassé les(+5% par rapport à l'année précédente), permettant à Eurostar de se rapprocher de son objectif de transporter", a déclaré Gwendoline Cazenave, PDG d'Eurostar.", a ajouté Alain Krakovitch, président du Groupe Eurostar et directeur de TGV-INTERCITÉS chez SNCF Voyageurs.