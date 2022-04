Thalys et KLM signent un accord de coopération

Depuis quelque temps déjà, la liaison Bruxelles-Schiphol en train à grande vitesse Thalys est possible avant de prendre un avion KLM. Avant la crise sanitaire, 20 à 25 % des passagers en transfert choisissaient cette option : Thalys et KLM veulent justement augmenter cette part à l'avenir.Pour ce faire, les deux sociétés ont donc signé un accord pour développer leur produit Air/Rail entre l’aéroport de Schiphol et Bruxelles.avec :(les nouveaux billets Air/Rail sont disponibles à la réservation pour des dates de voyage à partir du 17 juillet 2022).(les clients de KLM peuvent désormais s'enregistrer à la gare de Bruxelles-Midi et recevoir leurs cartes d'embarquement pour l'ensemble de leur voyage).(en cas de perturbations, les clients sont informés par KLM et réassignés, que ce soit en train ou en avion).