TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

Le transporteur lance son offre early booking avec 15% de réduction


DFDS a ouvert, le 1er octobre 2025, les réservations pour 2026 et lancé dans la foulée, son offre early booking. Les voyageurs peuvent dès maintenant planifier leurs séjours vers le Royaume-Uni et les îles Anglo-Normandes tout en bénéficiant de 15% de réduction sur les billets standard.


Rédigé par le Jeudi 2 Octobre 2025

DFDS a ouvert les ventes pour ses traversées 2026 et lancé son offre Early Booking - Depositphotos.com, @Wirestock
DFDS a ouvert les ventes pour ses traversées 2026 et lancé son offre Early Booking - Depositphotos.com, @Wirestock
Aer Lingus
Le transporteur maritime DFDS annonce l’ouverture de son calendrier 2026 et le lancement de sa nouvelle offre de réservation anticipée, baptisée « Early Booking ».

Cette initiative s’adresse aux voyageurs souhaitant planifier leurs séjours à l’avance tout en bénéficiant de tarifs attractifs sur plusieurs lignes stratégiques vers le Royaume-Uni et les îles Anglo-Normandes.

Pour la liaison Saint-Malo - Jersey, DFDS propose une réduction de 15% applicable aux passagers à pied ainsi qu’aux véhicules tels que les voitures standard, les vélos et les motos (avec ou sans side-car).

DFDS propose des réductions selon les lignes

Autres articles
Ces réservations en early booking sont accessibles du 1er octobre 2025 au 2 mars 2026, pour des voyages prévus entre le 4 janvier et le 30 décembre 2026, et l’offre est valable dans les deux sens, sans supplément ni option supplémentaire.

Concernant les liaisons Calais-Douvres et Dunkerque-Douvres, la réduction de 15% s’applique à tous types de véhicules, y compris les camping-cars, sur les billets aller simple et aller-retour.

Les réservations sont possibles du 1er octobre 2025 au 18 janvier 2026, pour des voyages entre le 1er janvier et le 4 octobre 2026, également dans les deux sens et sans frais supplémentaires.


Lu 266 fois

Tags : dfds
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 2 Octobre 2025 - 10:42 Le groupe Philibert est vendu après avoir fêté ses 100 ans !

Mercredi 1 Octobre 2025 - 09:48 Nouveaux looks à bord : Eurostar rhabille ses équipes !

Mondial Tourisme
Dernière heure

MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français

Digitrips : Vicki Wickens, nouvelle vice-présidente du développement international

L'aéroport Lyon-Saint Exupéry atteint le "zéro émission nette"

Courchevel : Bo House lance une collection de chalets haute couture

Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Commercial(e) BtoB Secteur Paris/Région Parisienne H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

L’avenir des vacances des Français : entre proximité, personnalisation et contraintes écologiques

L’avenir des vacances des Français : entre proximité, personnalisation et contraintes écologiques
Partez en France

Partez en France

Olivier Marlière prend la direction de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay

Olivier Marlière prend la direction de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français

MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
AirMaG

AirMaG

L'aéroport Lyon-Saint Exupéry atteint le "zéro émission nette"

L'aéroport Lyon-Saint Exupéry atteint le "zéro émission nette"
Transport

Transport

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Digitrips : Vicki Wickens, nouvelle vice-présidente du développement international

Digitrips : Vicki Wickens, nouvelle vice-présidente du développement international
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Courchevel : Bo House lance une collection de chalets haute couture

Courchevel : Bo House lance une collection de chalets haute couture
HotelMaG

Hébergement

IHG accélère l’expansion de sa marque voco en Europe du Sud

IHG accélère l’expansion de sa marque voco en Europe du Sud
Futuroscopie

Futuroscopie

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026

Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !

Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias