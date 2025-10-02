DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

DFDS a ouvert les ventes pour ses traversées 2026 et lancé son offre Early Booking - Depositphotos.com, @Wirestock
Le transporteur maritime DFDS annonce l’ouverture de son calendrier 2026 et le lancement de sa nouvelle offre de réservation anticipée, baptisée « Early Booking ».
Cette initiative s’adresse aux voyageurs souhaitant planifier leurs séjours à l’avance tout en bénéficiant de tarifs attractifs sur plusieurs lignes stratégiques vers le Royaume-Uni et les îles Anglo-Normandes.
Pour la liaison Saint-Malo - Jersey, DFDS propose une réduction de 15% applicable aux passagers à pied ainsi qu’aux véhicules tels que les voitures standard, les vélos et les motos (avec ou sans side-car).
DFDS propose des réductions selon les lignes
Ces réservations en early booking sont accessibles du 1er octobre 2025 au 2 mars 2026, pour des voyages prévus entre le 4 janvier et le 30 décembre 2026, et l’offre est valable dans les deux sens, sans supplément ni option supplémentaire.
Concernant les liaisons Calais-Douvres et Dunkerque-Douvres, la réduction de 15% s’applique à tous types de véhicules, y compris les camping-cars, sur les billets aller simple et aller-retour.
Les réservations sont possibles du 1er octobre 2025 au 18 janvier 2026, pour des voyages entre le 1er janvier et le 4 octobre 2026, également dans les deux sens et sans frais supplémentaires.
