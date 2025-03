DFDS célèbre 25 ans de liaison maritime entre Dunkerque et Douvres

la ligne Dunkerque-Douvres visait à offrir aux transporteurs une traversée rapide et fluide.En 2010, DFDS rachète Norfolkline et modernise progressivement cette route, intégrant de nouveaux navires et améliorant les infrastructures portuaires.: Dunkerque Seaways, Douvres Seaways et Delft Seaways consolidant ainsi la position de DFDS comme acteur majeur du transport transmanche.