Antilles françaises : Guadeloupe et Martinique veulent impulser un nouvel élan

Il y a près d’un an, la Martinique a été secouée par les manifestations contre la vie chère.
Le 10 octobre dernier, la préfecture prenait la décision de fermer l'aéroport international de Martinique-Aimé-Césaire, dans la commune du Lamentin. Dès le lendemain, l’infrastructure rouvrait ses portes... Mais la couverture médiatique et les images de violences ont pesé lourdement sur la saison touristique.
"Ce mouvement nous a impactés. Il y a eu un arrêt net des prises de commande sur la Martinique et par ricochet la Guadeloupe a subi un contrecoup alors qu'il ne s'y passait rien. Et même en Martinique les zones touristiques étaient préservées de ces manifestations. Nous avons trainé cette crise tout l'hiver" se remémore Didier Sylvestre, directeur général adjoint en charge du commercial d'Exotismes, leader des packages en France sur les Antilles françaises.
Désormais, la conjoncture s’améliore et le marché se projette sur la nouvelle saison.
"En prises de commande, nous retrouvons des volumes comparables à l’avant-Covid, légèrement supérieurs à ceux de 2019" ajoute Didier Sylvestre.
"Les voyants sont globalement au vert mais nous restons vigilants"
En Guadeloupe, restée à l’écart des tensions sociales, Maïté Marie-Antoinette, directrice du développement du Comité des îles de Guadeloupe, interrogée à l'occasion de l'IFTM affiche sa confiance pour 2026 : "La saison dernière nous avons accueilli 1,2 millions de touristes (y compris croisière) dont 730 000 en séjours, en légère hausse par rapport à l'année précédente. L'optimisme est de mise pour cette année"
En Martinique, qui a cristallisé l'essentiel de la crise sociale, la destination a dépassé le million de visiteurs en 2023. En 2024, les arrivées s’en approchent sans franchir ce seuil.
Bénédicte Di Géronimo, présidente du Comité Martiniquais du Tourisme (CMT), espère renouer avec cette barre symbolique, étape stratégique pour viser 1,5 million de visiteurs dans les années à venir.
"Les voyants sont globalement au vert mais nous restons vigilants face au contexte géopolitique et à l’incertitude économique mondiale. Nous devons travailler étroitement avec les professionnels du tourisme, les tour-opérateurs et les compagnies aériennes. Les rendez-vous obtenus sur le salon confirment un potentiel positif, mais il ne faudra pas baisser la garde", prévient la présidente présente sur le stand des Iles de Guadeloupe à l'IFTM.
Les Antilles, c’est la France avec le dépaysement en plus !
Didier Sylvestre rappelle un argument central : "Les Antilles, c’est la France avec le dépaysement en plus. C’est un gage de sécurité pour les voyageurs, sans contrainte de passeport. Dans un contexte international instable, les Antilles apparaissent comme une destination refuge. Pour les agences, la commercialisation est aisée : couples, familles ou groupes d’amis trouvent une offre adaptée."
Pour permettre aux professionnels de rester toujours à la page, la Guadeloupe vient de lancer une toute nouvelle version de son site Secretsdesilesdeguadeloupe.com qui s'adresse aux agents de voyages. Au menu : elearning, challenges et programmes de certification.
Au-delà de l’attractivité naturelle, la compétitivité des Antilles repose aussi sur la qualité de leur offre touristique. "La qualité de service progresse. De nombreux établissements se rénovent ou montent en gamme", ajoute le directeur général adjoint d'Exotismes.
En Martinique, l’hôtel Carayou aux Trois-Îlets, le Club Med des Boucaniers, le groupe Karibea (Amandiers – Sainte-Luce Hôtel) ou encore le Bambou Resort qui s'est dotée d'un nouvel espace Adul Only baptisé "Culture Créoles", ont investi dans des rénovations.
Au rayon nouveauté on citera le boutique hôtel Sable Bleu qui a ouvert début 2024, et qui est le premier 4 étoiles du Marin (côte sud Caraïbe de la Martinique). Enfin, Gigafit projette d'ouvrir également dans cette zone, un 5 étoiles.
Guadeloupe, Martinique : renouvellement du parc hôtelier
Maïté Marie-Antoinette, directrice du développement du Comité des îles de Guadeloupe sur l'IFTM - Photo CE
En Guadeloupe, le parc hôtelier se modernise aussi avec l’ouverture récente du meublé les Voiles Bleues à Saint-François et du Gaetana Hôtels à Sainte-Rose. L’enseigne Pullman Royal Key (102 chambres) est attendue fin 2025.
"D’autres projets sont en préparation. Le groupe Accor envisage notamment un deuxième établissement" assure Maïté Marie-Antoinette.
"Nous sommes en train de revoir notre sélection d'hébergements pour tenir compte des nouvelles adresses et des rénovations" poursuit Didier Sylvestre qui précise qu'Exotismes propose également une large offre de location de villas.
Très dépendantes du marché hexagonal, la Martinique comme la Guadeloupe cherchent à élargir leur clientèle internationale. Le repositionnement des vols Air France sur Paris-CDG ouvre des perspectives vers les marchés européens.
"Cela va nous permettre d'aller encore plus fort sur les marchés britannique, allemand et néerlandais ou la série Meurtre au Paradis fait un véritable carton" ajoute la directrice du développement du Comité des îles de Guadeloupe.
Une opportunité que compte aussi saisir la Martinique : "Nous accueillons déjà des visiteurs européens hors France. Nous devons accélérer la communication ciblée pour générer rapidement des résultats" complète Bénédicte Di Geronimo, Présidente du CMT.
L’Amérique du Nord fait également partie des priorités stratégiques avec des vols directs depuis le Canada ou les Etats-Unis.
Autre enjeu : désaisonnaliser les flux touristiques.
"La Martinique reste accessible toute l’année. Nos atouts nous permettent de capter plusieurs temporalités et de séduire divers profils, grâce aux festivals, aux événements culturels et à une offre qui dépasse le balnéaire. Elle intègre des dimensions culturelles, sensorielles et mémorielles" affirme Bénédicte di Géronimo.
Une stratégie à laquelle participe aussi les voyagistes.
Chez Exotismes, les Antilles sont programmés toute l'année, et mise à l'honneur aussi à travers deux opérations bien connues des réseaux de distribution : les Pokers de l'été et de l'hiver.
