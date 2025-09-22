Les Îles de Guadeloupe vous dévoilent leurs secrets

Avec un nombre de recherches en hausse en 2025, selon Amadeus et certains comparateurs de voyages, les Îles de Guadeloupe, conservent leur place parmi les destinations les plus plébiscitées. Les lieux incontournables de l’archipel comme les villages de Deshaies, de Terre-de-Haut, de la Désirade, le Jardin de Valombreuse ou encore le marché du Moule, comptent parmi les « Préférés des Français ». Sur la plateforme du hibou digital, les bonnes notes et récompenses fleurissent pour nombre d’activités et hébergements.
Bien que la destination ait chuté dans le classement des ventes du baromètre Ochestra en 2024, les clients reviennent d’une année à l’autre et la satisfaction de ces derniers frôle les 100%.
À l’heure où l’agent de voyages reprend sa place légitime, puisque les Français sont de plus en plus nombreux à réserver leurs vacances en agence, les Îles de Guadeloupe révèlent quelques-uns de leurs secrets pour permettre aux producteurs et distributeurs d’apporter une véritable valeur ajoutée à leurs clients, d’une part et d’augmenter leur chiffre d’affaires, d’autre part.
Voyages inattendus et astuces pour connaisseurs
Proposer des séjours dans les Îles de Guadeloupe en basse saison, permet de profiter des prix plus attractifs, pratiqués par les fournisseurs aériens et hébergeurs tout en bénéficiant d’une météo agréable. Les tour-opérateurs majeurs sur la destination l’ont bien compris et proposent des offres alléchantes avec le « Poker de l’été » chez Exotismes, les « Bons Plans » de Voyamar ou les « Irrésistibles » de Soléa, avec jusqu’à -30% de réduction sur les séjours.
La basse saison est également propice aux randonnées au cœur de la forêt tropicale du Parc National en Basse-Terre. Pour maximiser l’expérience des clients, faites appels aux services d’un guide accompagnateur de moyenne montagne ou d’une agence réceptive pour proposer une randonnée contée, au clair de lune aux pieds des Chutes du Carbet.
En Guadeloupe, chaque île révèle une atmosphère unique : tantôt sauvage, tantôt raffinée. Il est possible de choisir une île ou de les combiner pour leurs ambiances contrastées et complémentaires. Les fans de la « Petite Reine » opteront pour une journée à vélo à la Désirade, entre nature paisible, cactus, iguanes et cabris. À Marie-Galante, le vélo électrique offre une exploration, en douceur, des savoir-faire locaux comme le rhum ou le sirop de batterie. En alternative, vivez l’originalité du nouveau vélo-trail de Beauport, entre histoire sucrière et paysages grandioses du nord Grande-Terre. Alors, prêts à se mettre en selle ?
Côté mer, les températures avoisinent les 28°C tout au long de l’année. Pourquoi se priver ? Privilégiez les spots du Grand Cul-de-Sac marin, vaste zone, située entre le nord de la Grande-Terre et de la Basse-Terre pour une randonnée palmée. Pour les débutants, comme pour les chevronnés, cette réserve naturelle offre un éblouissant spectacle sous-marin.
Papayes, pommes malaka, mangues, durant les mois de mai-juin, les îles regorgent de fruits tropicaux, à déguster sans modération. Parmi les adresses gourmandes de l’archipel, celles liées au cacao, permettent d’en apprendre plus sur ce produit d’exception et de repartir avec une tablette de chocolat, créée de ses propres mains.
Au-delà du Carnaval, en début d’année, une palette d’évènements culturels est à la disposition des clients, pour une immersion totale dans l’art de vivre antillais, tout au long de l’année. La Fête du Crabe à Morne-à-L’Eau ou la Fête à Kabrit à la Désirade, durant le week-end de Pâques, la Toussaint en novembre et les Chanté Nwèl début décembre, sont autant d’opportunités de communier avec une population chaleureuse.
Pour une clientèle plus avisée : songez à intégrer l’art au coeur du voyage. Un séjour dans un établissement résolument tourné vers l’art et la culture sera agrémenté de visites de galeries d’art et de circuits de découverte d’ateliers. Les personnages hauts en couleurs, rencontrés durant le séjour, sauront partager leur passion pour la sculpture, la peinture ou le street-art.
Enfin, pour un véritable engagement sociétal, offrez à vos clients l’opportunité de parrainer une ruche, de replanter des mangliers dans la mangrove, de contribuer à la protection de coraux ou de participer à une action de nettoyage du littoral et des fonds marins durant leur séjour.
En valorisant leurs richesses naturelles et culturelles, les Îles de Guadeloupe misent sur un développement plus équilibré et offrent une alternative attractive à vos clients. Ces produits combinant haut-de-gamme et écotourisme sont autant d’opportunités pour les voyagistes de réaliser des ventes additionnelles.
Convaincu par tous ces ingrédients, indispensables à la réussite d’un voyage authentique et personnalisé, Comptoir des Voyages, spécialiste du voyage sur mesure en immersion, depuis plus de 40 ans programmera la destination, dès le mois de septembre 2025. Alors, qu’attendez-vous ?
Des liaisons plus fluides, d'une île à l'autre
Pour faciliter les voyages et favoriser les combinés d'îles, déjà populaires chez les visiteurs, le transport inter-îles poursuit son développement pour acheminer les clients à bon port.
Air Caraïbes s’associe à FRS l’Express des Îles pour permettre de réserver facilement le vol long courrier et la traversée en bateau pour rejoindre Les Saintes, Marie-Galante depuis Pointe-à-Pitre, à un tarif avantageux.
Depuis le mois d’avril 2025, grâce à son partenariat avec Air Inter Îles by St Barth Executive, la compagnie Corsair mise sur un préacheminement 100% aérien en direction de Marie-Galante, avec un transport simplifié des bagages et une expérience de voyage premium.
Parallèlement, durant la haute saison touristique (de novembre à mars), Karu’Ferry, opère une nouvelle liaison maritime directe entre Bouillante (en Basse-Terre) et Les Saintes (Terre-de-Haut & Terre-de-Bas).
Une destination qui se repositionne et se renouvèle
Le potentiel de la destination n’est plus à démontrer et la Région Guadeloupe, appuyée par des fonds européens, renforce continuellement la montée en gamme de l'hébergement touristique, en finançant la rénovation de meublés classés et le développement de projets hôteliers ambitieux.
S’il fallait une raison de plus pour vous décider à proposer les Îles de Guadeloupe à vos clients, le groupe Accor envoie un signal fort en renouant avec le territoire. Il inaugure en 2026 le Pullman – Royal Keys. Cet hôtel quatre étoiles, avec spa, proposera 102 chambres élégamment décorées, conçues pour offrir un espace de vie spacieux et paisible, avec des équipements haut de gamme, des vues panoramiques et un design contemporain inspiré par l'art local. Une expérience gastronomique raffinée sera également proposée aux clients.
De nouveaux établissements premium comme Les Voiles Bleues à Saint-François, l’hôtel Gaëtana à Sainte-Rose ou encore les villas Cayouli à la Désirade, Baie du Paradis à Terre-de-Haut et Calypso à Marie-Galante viennent compléter l’offre d’hébergements qualitatifs de l’archipel.
Chez les croisiéristes aussi, la tendance est au haut de gamme. Le Star Flyer, avec ses 4 mâts, vous transportera dans le charme de la navigation à voile, alliant le confort à la détente. À bord, l’ambiance chaleureuse, élégante et décontractée, reflète la sympathie et l’enthousiasme des officiers et de l’équipage Star Clippers. Des escales soigneusement choisies à Terre-de-Haut (Les Saintes) et Deshaies (en Basse-Terre) pour le circuit “Caraïbes” de 7 nuits, permet de découvrir les trésors de Guadeloupe, depuis la mer.
Des outils pour mieux vendre les Îles de Guadeloupe
Rejoignez-nous ! Les Îles de Guadeloupe n’auront plus de secrets pour vous. Une équipe de professionnels engagés, vous assure un accompagnement personnalisé pour conclure vos ventes.
Accédez dès maintenant à votre espace dédié, sur www.secretsdesilesdeguadeloupe.com. E-learning, webinaires, visites en agences, éductours expérientiels, avec le programme de certification « Secrets des Îles de Guadeloupe », vous recevrez régulièrement des actualités, contacts, conseils et astuces pour approfondir vos connaissances sur la destination et mieux la vendre.
À la clé, le statut d’Expert des Îles de Guadeloupe vous permet de bénéficier d’un référencement à destination du grand public, pour maximiser vos ventes et de profiter de réductions pour vos vacances, chez plus de 30 partenaires locaux, tout au long de l’année.
www.lesilesdeguadeloupe.com
Agence Europe
8-10, Rue Buffault
75009 Paris
infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com
+33 (0)1 40 62 99 07
