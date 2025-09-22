Les Îles de Guadeloupe vous dévoilent leurs secrets

Le potentiel de la destination n’est plus à démontrer et la Région Guadeloupe, appuyée par des fonds européens, renforce continuellement la montée en gamme de l'hébergement touristique, en finançant la rénovation de meublés classés et le développement de projets hôteliers ambitieux.



S’il fallait une raison de plus pour vous décider à proposer les Îles de Guadeloupe à vos clients, le groupe Accor envoie un signal fort en renouant avec le territoire. Il inaugure en 2026 le Pullman – Royal Keys. Cet hôtel quatre étoiles, avec spa, proposera 102 chambres élégamment décorées, conçues pour offrir un espace de vie spacieux et paisible, avec des équipements haut de gamme, des vues panoramiques et un design contemporain inspiré par l'art local. Une expérience gastronomique raffinée sera également proposée aux clients.



De nouveaux établissements premium comme Les Voiles Bleues à Saint-François, l’ hôtel Gaëtana à Sainte-Rose ou encore les villas Cayouli à la Désirade, Baie du Paradis à Terre-de-Haut et Calypso à Marie-Galante viennent compléter l’offre d’hébergements qualitatifs de l’archipel.



Chez les croisiéristes aussi, la tendance est au haut de gamme. Le Star Flyer , avec ses 4 mâts, vous transportera dans le charme de la navigation à voile, alliant le confort à la détente. À bord, l’ambiance chaleureuse, élégante et décontractée, reflète la sympathie et l’enthousiasme des officiers et de l’équipage Star Clippers. Des escales soigneusement choisies à Terre-de-Haut (Les Saintes) et Deshaies (en Basse-Terre) pour le circuit “Caraïbes” de 7 nuits, permet de découvrir les trésors de Guadeloupe, depuis la mer.