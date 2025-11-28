TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !

Le coup d'envoi prévu le 1er novembre 2026


À onze mois du départ de la 13e Route du Rhum - Destination Guadeloupe, une soirée de lancement s’est tenue au 7e Ciel du Printemps Haussmann, réunissant organisateurs, partenaires, athlètes et personnalités. Entre dégustation de rhums, annonces clés et retour sur l’héritage de cette transatlantique mythique, l’événement a marqué le début officiel du compte à rebours vers le 1er novembre 2026.


Rédigé par le Lundi 1 Décembre 2025

Paris a accueilli le lancement officiel de la 13e édition de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, en présence d'Ary Chalus, président du conseil régional de la Guadeloupe - Photo : Amélia Brille
Paris a accueilli le lancement officiel de la 13e édition de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, en présence d'Ary Chalus, président du conseil régional de la Guadeloupe - Photo : Amélia Brille
Assurever
Le 27 novembre dernier, le 7e Ciel du Printemps Haussmann à Paris a accueilli le lancement officiel de la 13e édition de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe.

Une soirée rassemblant partenaires, athlètes, anciens concurrents et personnalités, dont Ophélie Mézino, Miss Guadeloupe 2018, et Ary Chalus, président du Conseil régional de Guadeloupe.

Dans une ambiance festive et conviviale, les invités ont pu déguster un menu spécialement imaginé pour l’occasion, accompagné d’une sélection de rhums d’exception, rappelant que la Route du Rhum ne se célèbre jamais sans rhum.

La mascotte et les organisateurs de l’événement étaient également présents, soulignant la portée historique et populaire de cette transatlantique mythique née en 1978.

Route du Rhum : une édition 2026 déjà très attendue

Autres articles
La soirée a été l’occasion de rappeler les grandes lignes de l’édition 2026 : le départ sera donné le dimanche 1er novembre à 13h02 depuis Saint-Malo, avec 117 marins engagés dans six catégories (Ultim, IMOCA, Ocean Fifty, Class40, Vintage Multi et Vintage Mono), auxquels pourraient s’ajouter quelques wild cards.

La course mènera les concurrents jusqu’à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, pour un parcours de près de 3 500 milles marins.

Le compte à rebours est donc déjà lancé ; Alpina, en tant que chronométreur officiel, suivra avec précision les jours, heures et minutes qui sépareront les marins du grand départ.

Un village départ qui promet treize jours de fête

Le village départ ouvrira ses portes le 20 octobre 2026 et proposera treize jours de festivités, parades et animations gratuites le long des quais de Saint-Malo, mêlant tradition bretonne et influences guadeloupéennes.

Ce rendez-vous populaire et festif fera vibrer la cité corsaire jusqu’au coup de canon du 1er novembre.

Enfin, Charles Caudrelier, vainqueur en 2022 et recordman de l’épreuve, sera de nouveau en lice pour défendre son titre à bord de Gitana 18, le nouveau Maxi Edmond de Rothschild.

Le rendez-vous est donc pris pour l’ouverture du village le 20 octobre à Saint-Malo, puis le 1er novembre 2026 pour le départ de cette transatlantique mythique.


Lu 275 fois

Tags : guadeloupe, route du rhum
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 28 Novembre 2025 - 09:32 Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !

Jeudi 27 Novembre 2025 - 11:40 Val d'Isère ouvre son domaine skiable ce week-end

Brand news Partez en France

Toulouse et la Haute-Garonne : la promesse d’un Sud-Ouest vibrant, authentique et nature

Toulouse et la Haute-Garonne : la promesse d’un Sud-Ouest vibrant, authentique et nature
Entre patrimoine vivant, gastronomie authentique et nature à portée de main, Toulouse et la...
Dernière heure

Airbus A320 : moins de 100 appareils encore immobilisés

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Quel hôtel 4 étoiles choisir à Florence ?

TUI France célèbre la sortie de Zootopie 2 avec un dispositif multicanal

Sri Lanka : Beachcomber Tours relève le défi de faire visiter l'île en 7 jours

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Brand News

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Les annonces

MONDELIOS - Commercial(e) Groupes Junior ou Confirmé(e) - CDI - (Aubergenville dans les Yvelines (78) ou région)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Assistant technique de production et réservation H/F - CDI - (Châteaulin (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billettiste Groupes H/F - CDI - (Région Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau
Distribution

Distribution

Laurent Abitbol : 2026 sera "moins bonne, je freine" les investissements

Laurent Abitbol : 2026 sera "moins bonne, je freine" les investissements
Partez en France

Partez en France

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Sri Lanka : Beachcomber Tours relève le défi de faire visiter l'île en 7 jours

Sri Lanka : Beachcomber Tours relève le défi de faire visiter l'île en 7 jours
Production

Production

TUI France célèbre la sortie de Zootopie 2 avec un dispositif multicanal

TUI France célèbre la sortie de Zootopie 2 avec un dispositif multicanal
AirMaG

AirMaG

Airbus A320 : moins de 100 appareils encore immobilisés

Airbus A320 : moins de 100 appareils encore immobilisés
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco

Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco
HotelMaG

Hébergement

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières dévoile sa World Cruise 2027

MSC Croisières dévoile sa World Cruise 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias