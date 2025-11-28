Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !

Le village départ ouvrira ses portes le 20 octobre 2026 et proposera treize jours de festivités, parades et animations gratuites le long des quais de Saint-Malo, mêlant tradition bretonne et influences guadeloupéennes.



Ce rendez-vous populaire et festif fera vibrer la cité corsaire jusqu’au coup de canon du 1er novembre.



Enfin, Charles Caudrelier, vainqueur en 2022 et recordman de l’épreuve, sera de nouveau en lice pour défendre son titre à bord de Gitana 18, le nouveau Maxi Edmond de Rothschild.



Le rendez-vous est donc pris pour l’ouverture du village le 20 octobre à Saint-Malo, puis le 1er novembre 2026 pour le départ de cette transatlantique mythique.