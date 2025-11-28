Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !

Paris a accueilli le lancement officiel de la 13e édition de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, en présence d'Ary Chalus, président du conseil régional de la Guadeloupe - Photo : Amélia Brille
Le 27 novembre dernier, le 7e Ciel du Printemps Haussmann à Paris a accueilli le lancement officiel de la 13e édition de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe.
Une soirée rassemblant partenaires, athlètes, anciens concurrents et personnalités, dont Ophélie Mézino, Miss Guadeloupe 2018, et Ary Chalus, président du Conseil régional de Guadeloupe.
Dans une ambiance festive et conviviale, les invités ont pu déguster un menu spécialement imaginé pour l’occasion, accompagné d’une sélection de rhums d’exception, rappelant que la Route du Rhum ne se célèbre jamais sans rhum.
La mascotte et les organisateurs de l’événement étaient également présents, soulignant la portée historique et populaire de cette transatlantique mythique née en 1978.
Une soirée rassemblant partenaires, athlètes, anciens concurrents et personnalités, dont Ophélie Mézino, Miss Guadeloupe 2018, et Ary Chalus, président du Conseil régional de Guadeloupe.
Dans une ambiance festive et conviviale, les invités ont pu déguster un menu spécialement imaginé pour l’occasion, accompagné d’une sélection de rhums d’exception, rappelant que la Route du Rhum ne se célèbre jamais sans rhum.
La mascotte et les organisateurs de l’événement étaient également présents, soulignant la portée historique et populaire de cette transatlantique mythique née en 1978.
Route du Rhum : une édition 2026 déjà très attendue
Autres articles
-
Nouvelle gouvernance, grève, peur d'une liquidation... que se passe-t-il chez Air Antilles ?
-
Guadeloupe : la saison des croisières est lancée
-
Air Canada ouvre de nouveaux vols vers la Guadeloupe et la Martinique
-
Vigilance maximale en Guadeloupe face à la tempête tropicale Jerry
-
Air Caraïbes renforce ses liens avec la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane
La soirée a été l’occasion de rappeler les grandes lignes de l’édition 2026 : le départ sera donné le dimanche 1er novembre à 13h02 depuis Saint-Malo, avec 117 marins engagés dans six catégories (Ultim, IMOCA, Ocean Fifty, Class40, Vintage Multi et Vintage Mono), auxquels pourraient s’ajouter quelques wild cards.
La course mènera les concurrents jusqu’à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, pour un parcours de près de 3 500 milles marins.
Le compte à rebours est donc déjà lancé ; Alpina, en tant que chronométreur officiel, suivra avec précision les jours, heures et minutes qui sépareront les marins du grand départ.
La course mènera les concurrents jusqu’à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, pour un parcours de près de 3 500 milles marins.
Le compte à rebours est donc déjà lancé ; Alpina, en tant que chronométreur officiel, suivra avec précision les jours, heures et minutes qui sépareront les marins du grand départ.
Un village départ qui promet treize jours de fête
Le village départ ouvrira ses portes le 20 octobre 2026 et proposera treize jours de festivités, parades et animations gratuites le long des quais de Saint-Malo, mêlant tradition bretonne et influences guadeloupéennes.
Ce rendez-vous populaire et festif fera vibrer la cité corsaire jusqu’au coup de canon du 1er novembre.
Enfin, Charles Caudrelier, vainqueur en 2022 et recordman de l’épreuve, sera de nouveau en lice pour défendre son titre à bord de Gitana 18, le nouveau Maxi Edmond de Rothschild.
Le rendez-vous est donc pris pour l’ouverture du village le 20 octobre à Saint-Malo, puis le 1er novembre 2026 pour le départ de cette transatlantique mythique.
Ce rendez-vous populaire et festif fera vibrer la cité corsaire jusqu’au coup de canon du 1er novembre.
Enfin, Charles Caudrelier, vainqueur en 2022 et recordman de l’épreuve, sera de nouveau en lice pour défendre son titre à bord de Gitana 18, le nouveau Maxi Edmond de Rothschild.
Le rendez-vous est donc pris pour l’ouverture du village le 20 octobre à Saint-Malo, puis le 1er novembre 2026 pour le départ de cette transatlantique mythique.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille