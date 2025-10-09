TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Air Caraïbes renforce ses liens avec la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane

3 conventions de partenariats signés à l'IFTM


Air Caraïbes a signé trois conventions stratégiques avec les comités du tourisme de Guadeloupe, Martinique et Guyane lors du salon IFTM 2025 à Paris, pour développer l’attractivité et l’accessibilité des destinations ultramarines.


Rédigé par le Jeudi 9 Octobre 2025

Convention de partenariat signé avec la Martinique et Air Caraïbes - photo Air Caraïbes
Présente au salon IFTM Top Resa 2025, la compagnie Air Caraïbes a conclu trois conventions de partenariat distinctes avec le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG), le Comité Martiniquais du Tourisme (CMT) et le Comité du Tourisme de Guyane (CTG).

Ces accords formalisent une coopération renforcée entre le transporteur et les instances locales de promotion touristique.

Pour la Guadeloupe, Air Caraïbes prévoit jusqu’à 21 vols hebdomadaires entre Paris-Orly et Pointe-à-Pitre, accompagnés d’actions conjointes de communication et de promotion.

A lire aussi : Antilles françaises : Guadeloupe et Martinique veulent impulser un nouvel élan

Partenariat Air Caraïbes : dynamiser les flux touristiques

Une convention signé avec la Guadeloupe - Photo Air Caraïbes
En Martinique, la compagnie consolide sa coopération historique avec le CMT, avec 17 rotations hebdomadaires vers Fort-de-France et un plan d’action visant à accroître la visibilité internationale de la destination.

Enfin, en Guyane, le partenariat porte sur 7 vols par semaine entre Orly et Cayenne, associés à des campagnes digitales co-brandées, des opérations presse et influence, ainsi qu’une présence conjointe sur des salons spécialisés.

Ces initiatives s’inscrivent dans un objectif commun : dynamiser les flux touristiques, améliorer l’accessibilité des territoires ultramarins et répondre aux attentes des habitants en matière de connectivité et de compétitivité tarifaire.

« Être la seule compagnie à unir ses forces avec les trois comités du tourisme est un signal fort », souligne Éric Michel, directeur général Antilles d’Air Caraïbes. « Ces partenariats confirment notre volonté de travailler main dans la main avec les acteurs locaux pour valoriser leurs richesses et renforcer l’attractivité de nos territoires. »

Air Caraïbes signe une convention avec la Guyane - Photo Air Caraïbes
Du côté des destinations, les représentants saluent cette collaboration. Rodrigue Solitude directeur général du CTIG évoque un partenariat qui « amplifie la visibilité de la Guadeloupe » et attire de nouveaux visiteurs.

Bénédicte di Géronimo présidente du CMT insiste sur un tourisme « plus dynamique, accessible et équilibré », tandis que Jean-Luk Le West Président du CTG met l’accent sur l’accessibilité accrue de la Guyane et le renforcement de sa compétitivité.


Lu 227 fois

Tags : guadeloupe, guyane, martinique
