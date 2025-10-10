TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Vigilance maximale en Guadeloupe face à la tempête tropicale Jerry

Vents violents et fortes pluies attendus sur l’archipel


La tempête tropicale Jerry s’approche des Antilles françaises, avec des conditions météorologiques extrêmes annoncées. La Guadeloupe est placée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages, tandis que la Martinique reste en vigilance orange pour fortes pluies, orages et vagues-submersion.


Rédigé par le Vendredi 10 Octobre 2025

La tempête tropicale Jerry s’approche de l’archipel des Antilles françaises, provoquant des conditions météorologiques extrêmes.

La Guadeloupe a été placée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages, tandis que la Martinique est en vigilance orange pour fortes pluies, orages et vagues-submersion, selon Météo-France.

Dans le dernier bulletin émis vendredi à 3h05 (heure locale), certains secteurs de la Guadeloupe ont déjà enregistré des cumuls de pluie importants : 100 mm à Anse-Bertrand et Sainte-Anne, et entre 140 et 170 mm sur d’autres zones.

Les prévisions indiquent que ces pluies vont s’intensifier et toucher l’ensemble de la Grande-Terre, la Basse-Terre, Les Saintes et Marie-Galante. Sur certaines parties du relief, les cumuls pourraient atteindre 200 mm.

Une amélioration des conditions est attendue à partir de la mi-journée de ce vendredi, précise Météo-France.

La Martinique, placée en vigilance orange, doit également faire face à des pluies abondantes pouvant atteindre 100 à 120 mm, localement 150 mm. La mer est agitée avec des creux moyens de 3 mètres, et des vagues ponctuelles de 4 à 4,5 mètres sont attendues sur les côtes exposées.

Vagues-submersion et vents violents

En Guadeloupe, la vigilance orange pour vagues-submersion et vents violents a été activée.

La houle reste importante, générant des submersions localisées sur les côtes exposées.

Le vent de sud-ouest se renforce progressivement avec des rafales pouvant atteindre 100 à 120 km/h sur La Désirade, 90 à 110 km/h sur la Grande-Terre et Marie-Galante, 60 à 80 km/h sur l’ouest de l’archipel.

Cette situation rend les mouillages des bateaux particulièrement dangereux, notamment sur La Désirade et l’est de Marie-Galante.

Les autorités locales recommandent aux habitants de sécuriser leurs embarcations et de limiter tout déplacement en mer. La houle et les rafales devraient s’atténuer progressivement vendredi matin.

Des conséquences sur la vie quotidienne et le transport aérien

Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy restent pour l’instant en vigilance jaune, mais la préfecture a annoncé la fermeture des écoles vendredi, au moment du pic des précipitations.

L’aéroport de Saint-Barthélemy, à Saint-Jean, est fermé ce vendredi, entraînant l’annulation des vols depuis et vers la Guadeloupe.

La préfecture de Guadeloupe avait mis en place dès jeudi le centre opérationnel départemental (COD) afin de coordonner les mesures de sécurité face aux fortes pluies et aux risques de submersion.

Initialement prévue plus au large, la tempête tropicale Jerry a dévié de 60 kilomètres à l’ouest jeudi, rapprochant le phénomène de l’arc antillais.

Après son passage à proximité de la Guadeloupe et de la Martinique, Jerry devrait se diriger vers l’Atlantique Nord, où elle pourrait se renforcer pour devenir un ouragan de catégorie 1.

Recommandations des autorités

Les autorités recommandent :

- de limiter les déplacements, notamment en mer et sur les routes inondées ;

- de sécuriser les habitations et les embarcations ;

- et de suivre l’évolution de la situation via Météo-France et les autorités locales.


